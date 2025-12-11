Antena Meniu Search
Centrul Bucureştiului este plin de maşini parcate ilegal pe treceri de pietoni sau în intersecţii. Şoferii ştiu că încalcă legea dar se bazează pe faptul că poliţiştii trec rar pe acolo ca să dea amenzi. Agenţii spun că dau anual mii de amenzi, dar recunosc că sunt depăşiţi de situaţie.

de Ana Maria Gheorghe

la 11.12.2025 , 20:04

Așa arată străzile din centrul Capitalei la primele ore ale dimineții: sufocate de mașini lăsate la întâmplare, fără reguli și teamă de sancțiuni.

Șoferii se plâng de lipsa locurilor de parcare, pietonii de pericolul zilnic

Şoferii invocă lipsa locurilor de parcare pentru a-şi lăsa maşina unde au treabă. Din cauza lor, pietonii sunt obligaţi uneori să meargă pe carosabil şi să se expună accidentelor. Mulți cred că situația s-ar schimba dacă poliţiştii ar da amenzi pe bandă rulantă.

"Au fost parcate mașini ani de zile, poliția nu a făcut nimic. Deci nu au venit să dea amenzi", a spus un pieton.

"Foarte rău, că nu mai avem pe unde să trecem. Să fie amendate că se pare că nu sunt dacă sunt aici. Deci înseamnă ca cineva nu se ocupă. Să fie mai mari amenzile, să fie atat de mari încât să nu mai îndrăznească să mai parcheze pe trecerea de pietoni", a adăugat altă persoană. 

"Uitați-vă, în zona asta am căutat, am dat roata, am reușit încă o dată, am venit… Nu găsești pe nicăieri", s-a apărut un şofer.

Poliția Locală susține că dă amenzi zilnic

În ciuda evidenţei, Poliţia Locală spune că împarte amenzi în fiecare zi.

"În centrul orașului măsurile sunt în consecinţă, mai ales în cazul celor care parchează pe trotuare. Am observat că după ce a fost o acțiune a poliției locale, au înțeles și au eliberat acele trotuare, intersecţiile la fel", a explicat Eduard Stroe, director poliţia locală. 

Şeful poliţiei Locale din Bucureşti este contrazis, însă, de specialiştii în trafic.

Datele oficiale arată altă realitate: amenzile, în special la periferie

"Nu îşi fac treaba, clar. Nu vin în zona centrală din comoditate. Este mai simplu să iasă din sediul lor, să meargă zece metri și să sancționeze niște cetățeni care au parcat neregulamentar", a precizat Aurel Moraru, specialist trafic rutier.

Datele Poliției Locale confirmă: cele mai multe amenzi au fost date pe Şoseaua Mihai Bravu, pe bulevardele Pache Protopopescu și Chișinău, departe de centrul oraşului. Amenda pentru staționare neregulamentară ajunge la 725 de lei, plus două sau trei puncte de penalizare.

