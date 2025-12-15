Peste 4.000 de kg de petarde au fost descoperite în timpul unor percheziții la depozitul unui bărbat din Bacău. Anchetatorii au evaluat marfa care urma să ajungă pe străzi la aproximativ 120.000 de lei.

Bărbatul de 47 de ani din județul Bacău riscă să fie amendat cu sume cuprinse între 1.000 și 7.500 de lei sau cu închisoare de la un an la 5 ani. Asta vor stabili polițiștii și procurorii la finalul anchetei, în funcție de cum va fi încadrată fapta sa. Totul s-a întâmplat după ce, în urma unei percheziții, anchetatorii au găsit, la un depozit închiriat de acest bărbat, cantitatea de 4 tone de materiale pirotehnice, materiale interzise prin lege în România.

Totul se întâmplă în contextul în care mai sunt 10 zile până la Crăciun și iată că deja au apărut cazurile grave în urma utilizării acestor petarde sau pocnitori. Vorbim despre un copil de 8 ani din județul Brăila, care a ajuns sâmbătă seara de urgență la Galați fără un deget, dar și cu mai multe leziuni la nivelul mâinii, arsuri la nivelul toracelui și al ochilor. Asta după ce se juca împreună cu fratele său de 11 ani cu astfel de petarde și i-au explodat în mână.

Din fericire, fratele lui s-a ales cu leziuni mult mai ușoare, doar câteva răni la nivelul mâinii și arsuri la nivelul ochilor. Polițiștii, în continuare, fac recomandări părinților, mai ales, și le spun să îi supravegheze în permanență pe copii și să nu le permită sub nicio formă să utilizeze astfel de materiale pirotehnice, pentru că, iată, pot exista urmări grave pentru tot restul vieții.

