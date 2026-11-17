Dacă vi se întâmplă să pierdeţi buletinul sau paşaportul în timpul unei vacanţe sau călătorii de serviciu în altă ţară, indiferent că vă aflaţi sau nu în Europa, nu trebuie să vă daţi peste cap sejurul. Vă puteţi întoarce acasă, fără probleme sau alţi bani scoşi din buzunare. Tot ce trebuie să faceţi este să vă adresaţi Ambasadei sau Consulatului României din regiunea în care sunteţi.

Fie ca sunteţi in concediu sau intr-o deplasare cu serviciul, documentele de identitate nu trebuie să vă lipsească din bagaj. Daca vi se întamplă să pierdeţi buletinul sau paşaportul în timpul călătoreiei în străinătate, nu trebuie să vă faceţi griji că nu vă mai puteţi întoarce acasă. Dacă documentul a fost furat, mai întâi trebuie să vă adresaţi unei secţii de poliţie din oraşul în care vă aflaţi. De acolo veti primi o dovadă, pe care o veti prezenta la ambasada Romaniei din tara respectiva sau la Consulat.

Când solicitați de la oficialii diplomați un titlu de călătorie, trebuie să arătați totuși un document care să ateste cetățenia română

Iar in cazul in care pur si simplu nu mai gasiti cartea de identitate sau pasaportul, trebuie sa mergeti direct la reprezentanţele diplomatice, care vă vor oferi un document de călătorie. Problema este că de multe ori distanţele pot fi de sute de kilometri. În Grecia de exemplu, ambasada este în Atena şi consulatul în Salonic. Practic, dacă vă pierdeţi actele într o insulă trebuie să faceţi o nouă călătorie spre unul din aceste oraşe.

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"Statul roman sprijina cetatenii care nu se afla pe teritoriul lor cu aceste probleme cu titlu gratuit si elibereaza, de regula, aceste documente in zilele lucratoare fara alte costuri sau chestiuni din partea persoanelor care nu gasesc documentele. Documentele de calatorie eliberate astfel sunt cu caracter provizoriu pentru o perioada de 30 de zile si au ca scop principal reintoarcerea in tara, nu se pot folosi pentru calatoria in alta tara", a declarat Cătălin Crăciunescu, avocat. Dacă între timp vă recuperaţi actele de identitate, ele nu mai sunt valabile, după ce au fost date pierdute şi atunci când reveniţi în ţară, trebuie să le reînnoiţi.

Cand solicitati de la oficialii diplomati un titlu de calatorie, trebuie sa aratati totusi un document care sa ateste cetatenia romana. Astfel, ar fi de folos sa aveti in vacanta, pentru orice eventualitate, permisul de conducere, certificatul de nastere sau cel de casatorie. Actele pot fi prezentate in original sau in copie. Titlul de călătorie poate fi eliberat şi copiilor. Dacă minorii sunt însoţiţi de un singur părinte, autorităţile vor avea nevoie şi de acordul celuilalt părinte pentru emiterea documentului.