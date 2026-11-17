Să găsești mormântul unei rude într-un cimitir mare poate fi uneori o adevărată provocare, mai ales dacă nu ai mai fost acolo de mult timp. La Brașov, problema se rezolvă acum cu ajutorul tehnologiei. Cel mai mare cimitir din oraș a fost digitalizat, iar vizitatorii pot găsi locul de veci după numele persoanei sau data decesului. Mai mult, un sistem GPS le arată și cel mai scurt traseu până la mormânt.

Printre zeci de mii de morminte și alei care parcă seamănă toate între ele, nu-i lucru ușor să găsești locul de veci pe care îl cauți, mai ales dacă nu ai mai trecut de multă vreme pe acolo. La Brașov, s a găsit soluţia în acord cu vremurile moderne. Cel mai mare cimitir din oraș a fost digitalizat, iar cele 30.000 de locuri de veci sunt la un click distanţă

"Când s-a dărâmat turnul şi era iarnă, nu am mai avut un reper să găsim mormântul", a declarat un bărbat.

"E ok că în caz că ai uitat, dai numele şi te îndrumă exact îţi arată numărul, e chiar ok", a precizat altă persoană.

Articolul continuă după reclamă

Oamenii nu mai sunt nevoiţi să răsfoiască registre ori să ceară ajutorul angajaților. E de ajuns să tasteze numele răposatului sau data morţii, iar locul de veci apare numaidecât pe ecran. Sistemul le arată și drumul cel mai scurt până la mormânt. Iar pentru cei care nu vor să folosească ecranele tactile instalate la intrarea în cimitir există și o aplicație, care poate fi descărcată pe telefon.

"Ţi-arată şi poză cu mormântul să nu cauţi, arată după nume exact unde să mergi ca să dai de el", a spus un tânăr.

"Mi se pare o chestie foarte elegantă. Sunt oameni care vin şi nu îşi mai amintesc. Vii, ai butonat, aşa am auzit, şi te-ai dus", a adăugat alt bărbat.

"Ne uşurează foarte mult munca. Nu mai avem acele registre unde angajaţii căutau să vadă dacă cineva a plătit, cine a fost înhumat acolo", a subliniat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Braşov.

Digitalizarea va fi extinsă și la un al doilea cimitir din Brașov. Proiectul pentru cele două cimitire a costat aproximativ 60.000 de euro.