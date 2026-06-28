Cei mai norocoşi s-au răcorit direct la sursă. Pe litoral, unde briza mării şi valurile înspumate au devenit refugiul perfect în fața temperaturilor de cuptor. Cel mai fierbinte weekend de până acum este şi cel mai aglomerat, de la începutul sezonului estival.

Costineştiul şi-a dovedit încă odată renumele de staţiunea tineretului. Pe plaje nu mai aveai loc să arunci un ac. Prosop lângă prosop, turiştii au vânat câte un petic de nisip liber.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Este altfel când mergi cu persoane apropiate, cu vibe mișto, este cu totul și cu totul o altă experiență.", spune o femeie.

Articolul continuă după reclamă

"De trei weekenduri o țin tot așa. Chiar mi-a plăcut și apa, astăzi este un pic mai tulbure, dar chiar ok.", adaugă o altă femeie.

Pentru cei care au vrut și puțină adrenalină, distracția pe valuri a avut prețul ei: o plimbare cu barca, banana gonflabilă sau salteaua trasă de șalupă costă 50 de lei, iar o tură cu skijetul ajunge la 200 de lei.

Luca Ciocîrlan, căpitan ambarcaţiune: Plimbările până la epavă.

Reporter: Cât durează?

Luca Ciocîrlan, căpitan ambarcaţiune: Aproximativ 10-15 min. Pe timp de zi, pe timp de seară toate cluburile sunt deschise, barurile ca să le spun așa.

"E adrenalină, până la urmă asta căutăm. E o senzație în viață pe care nu dai de ea oriunde în altă parte.", menţionează un bărbat.

"Suntem gașcă mare, e frumos, bem o bere cu prietenii. Weekendul ăsta și după plecăm acasă. Să ieșim și noi în cluburi, să distrăm nevestele.", precizează un alt bărbat.

Iar când temperaturile cresc, buzunarele se golesc. Fiecare s-a răcorit cum a putut. Comenzile la bere sau cocktailuri nu s-au oprit.

"Bere multă la draft, limonadă, frappé-uri, înghețată, apă plată multă. E primul weekend în care lumea a venit și se răcorește la mare.", explică Mădălina Mărculescu, manager bar.

"Ne bronzăm puțin, mai bem apă, bem un cocktail. Apa este destul de curată, de caldă.", spune un băiat.

"Seara am fost la discotecă, o atmosferă foarte frumoasă. Cele mai frumoase fete pe litoralul românesc.", mărturisesc doi tineri.

Toate drumurile au dus la mare în weekendul acesta.

"Gradul de ocupare pentru acest weekend este de 80 la sută. Prețul pentru cameră dublă 550 de lei, iar un studio pentru patru persoane este 850 de lei.", precizează Andreea Nedelcu, manager resort.

90.000 de turiști au fost weekendul acesta pe litoral, cei mai mulți de la începutul sezonului.