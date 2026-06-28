Planta care se cultivă tot mai des la noi. Mierea ei se vinde cu 35 de lei borcanul

Canicula parcă e mai uşor de suportat când aerul este parfumat cu lavandă. În acest weekend, două pieţe din Bucureşti s-au transformat într-o mică Provence. Aroma florilor mov i-a atras pe oameni ca un magnet, iar atelierele şi spectacolele au completat atmosfera de vacanţă.

În Piaţa Matache, vizitatorii au putut participa la ateliere dedicate lavandei. "E foarte interesant! Am oprit să cumpăr pepene și m-am trezit făcând bucheţel de lavandă! Îl punem la uscat şi după îl agăţăm în jos, în şifonier şi o să miroasă frumos toată perioada iernii. Bucheţelul l-am făcut împreună cu fetițele mele și îl ducem acasă. Este foarte frumos, chiar dacă afară este caniculă e bine că sunt aceste pulverizatoare cu apă și atmosfera este foarte bună", spun oamenii.

Mirosul se simte în toată piața, iar florile au ajuns în aproape orice produs: de la buchete și uleiuri parfumate până la deserturi și chiar limonadă cu lavandă. "Avem deserturi artizanale din lavandă, avem fursecuri și ciocolată artizanală fără zahăr".

Și piaţa Amzei s-a înmiresmat în acest weekend. Cel mai căutat produs a fost mierea de lavandă. "Este foarte bună pentru cei care au probleme cu insomnia, calmează orice stare de nervozitate, o linguriță înainte de somn. Îți lasă somnul mult mai liniștit și mult mai suav. E dulce, dar te duce cu gândul la natură, la flori", spune Marius Igna, apicultor.

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Un borcan de miere de lavandă costă 35 de lei. Au avut succes şi uleiurile esenţiale sau apă florală. "Putem să aplicăm foarte bine după soare apă de floare de lavandă ne și răcorește, nu doar ne hidratează. Iar uleiul esențial de lavandă se aplică atunci când vrem să dormim ușor, când suntem anxioși, când ne dorim să ne relaxăm", explică Corina Stănescu, producător lavandă.

Lavandă i-a inspirat şi pe artişti. "Toate decorațiunile sunt făcute cu lavandă naturală, orice decorațiune de aici, dacă are un pic de ulei pus peste, devine difuzor de miros".

"Toată lavandă este donată de un producător de lavandă, cu mențiunea să fie culeasă de noi, angajații primăriei, așa că tot biroul a fost prezent pe câmp la ora 6 pentru a aduce un pic de miros și de frumusețe în piețe și alături de comunitatea sectorului 1", a declarat Andreea Dumitru, manager piețe, sector 1.

Lavandă câștigă tot mai mult teren în agricultură românească. Avem peste 300 de producători şi sute de lanuri în mai multe regiuni ale țării.