Imagini cu urmările celui mai grav incident de poluare de pe Jiu. Crater uriaş, la 2 paşi de baza digului

Un crater uriaș, apă neagră, avertismente pentru populație. Sunt urmările celui mai grav incident de poluare înregistrat până acum pe râul Jiu. A pornit de la o avarie de la Termocentrala Paroșeni, iar efectele sunt dezastruoase. Autorităţile sunt în alertă şi le cer oamenilor să evite scăldatul. Termocentrala a fost amendată cu 90.000 de lei după incident. Oficialii de la Apele Române nu exlcud deschiderea unui dosar penal.

Craterul uriaş pare parte a unui peisaj postapocaliptic. E o groapă cu diametrul de 50 de metri şi cu o adâncime de 12 metri. Un abis spre dezastru, la doar doi paşi de baza digului. În jurul craterului s-a adunat apa contaminată.

"Ce curge acum pe Jiu pare mai degrabă un râu de cenușă, nu de apă. Poluarea provocată de incidentul de la Termocentrala Paroșeni a înnegrit complet râul, iar autoritățile încearcă să oprească dezastrul", spune Laura Ilioiu, reporter Observator.

Ce recomandă experţii

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"Am recomandat cetățenilor și tuturor celor care tranzitează sau poposesc în Parcul Național Defileul Jiului să nu participe la activități de pescuit până când nu se finalizează aceste acțiuni și, bineînțeles, să nu facă activități de tip outdoor pe Jiu, caiac, canoe, sau rafting, până la o stabilizare a calității apei, neștiind care sunt efectiv efectele produse de această poluare, să nu se producă alte incidente asupra securității și sănătății vieții umane", spune Marin Șerban, director Parcul Național Defileul Jiului.

Totul a pornit de la o avarie la o conductă aflată sub iazul de zgură și cenușă de pe Valea Căprișoarei, de la Termocentrala Paroșeni.

"Apa care vine din termocentrala Paroșeni ajunge în iazul de decantare cu încărcare de zgură și cenușă. Pe sub iazul respectiv, la 15-18 metri adâncime, s-a spart o conductă metalică, acea conductă fiind pe fundul iazului, a antrenat particule din iaz și acele particule, acea apă încărcată cu suspensii a ajuns în râul Căprișoara și, implicit, în râul Jiu", explică Sorin Corici, Director HD Sistemul de Gospodărire a Apelor.

Autorităţile au oprit sursa poluării, dar mai durează câteva zile până când avaria va fi remediată complet. Sedimente s-au depus atât pe malurile Jiului, cât și în albia râului.

"Sunt anumiți compuși chimici care sunt depășiți, dar nu în mod alarmant. Este o poluare mai mult fizică", mai menţionează Sorin Corici, Director HD Sistemul de Gospodărire a Apelor.

În urma verificărilor, inspectorii au constatat că operatorul nu a intervenit la timp pentru limitarea poluării și că halda funcționa fără autorizație de siguranță. Pentru neregulile descoperite, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 90.000 de lei.