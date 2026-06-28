Secretul bătrânilor de la țară în zilele de foc. Cum fac faţă caniculei fără aer condiţionat

Canicula se simte poate mai apăsător printre blocurile din marile orașe, dar nici la sat nu e mai ușor de suportat. Cum aerul condiționat lipsește din gospodării, oamenii încearcă să țină piept căldurii cum pot: stropesc curțile, caută umbra, beau multă apă și evită să iasă din casă în orele cele mai fierbinți ale zilei.

La orele prânzului, uliţele sunt aproape pustii. În zilele toride, bătrânii ies din case doar dimineața devreme sau seara, când căldura se mai domoleşte. Moş Dinu și-a improvizat un acoperiș în fața porții, să poată sta liniștit la umbră.

Casele din lut, norocul localnicilor de la ţară

"Da, păi unde să mă duc... în casă e cald, m-am plictisit și de televizor și de toate.E răcoare, mai bate vântul, mai e curent, trec mașinile alea mai mari. Decât în casă e mai bine aici. În casă nu adie nici vântul, nimic, afară e mai bine", spune un localnic.

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Tot la poartă îl găsim și pe Moş Alexandru. Are 84 de ani, ar trebui să ştie mai bine ca noi cum să se ferească de caniculă. "Ies puțin la poartă și intru înăuntru, am cameră de așa ceva, e răcoare. Că spun unii că le e cald, eu la 12... am plapumi subțiri și pun pe mine".

Casele răcoroase sunt norocul localnicilor de la ţară, acum, când temperaturile de afară sunt insuportabile. La sate, casele vechi din lut, clasice, sunt cea mai bună soluție în perioada caniculară. Nu au nevoie nici de aparat pentru aer condiționat, ne spun bătrânii.

Reporter: Bănuiesc că una dintre ele e din lut vechi, clasică, nu?

Localnic: Da.

Reporter: E mai răcoroasă asta decât cea din bolțari?

Localnic: Da.

Reporter: Unde preferați să dormiți noaptea? În asta sau în cealaltă?

Localnic: În asta.

Reporter: Cum e în casă noaptea?

Localnic: E bine, e răcoare. Noi suntem învățați la țară, nu știu ce fac ăștia la oraș.

Vârstnicii, cei mai vulnerabili în faţa caniculei

Bolnavii cronici ar face bine să evite expunerea la soare și să bea apă pe săturate. "E răcoare, am cameră pe spate și stau mai mult la umbră, nu am voie să stau în soare. Eu sunt cardiac, acum până diseara la 6 nu mai ies afară".

Vârstnicii sunt cei mai vulnerabili. Odată cu înaintarea în vârstă, organismul își pierde din capacitatea de a-şi autoregla temperatura. Din cauză că şi senzația de sete apare mai târziu, riscul de deshidratare este crescut.