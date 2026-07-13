Cercetări pentru profanare de morminte, în Mureș: locul de veci al victimei lui Emil Gânj a fost vandalizat

Polițiștii desfășoară cercetări într-un caz de profanare de morminte, după ce au fost sesizați că pe mormântul unei femei ar fi fost descoperite un lanț de cuie fixat de o bucată de lemn, dar și o sfoară de care era atașată o pereche de șosete. Potrivit unor surse judiciare, obiectele ar fi fost descoperite la mormântul victimei lui Emil Gânj, bărbatul condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea acesteia.

"La data de 11 iulie 2026, în jurul orei 17:00, poliţiştii Secţiei 13 Poliţie Rurală Zau de Câmpie au fost sesizaţi direct de către o femeie în vârstă de 29 de ani, din Miheşu de Câmpie, cu privire la faptul că pe mormântul surorii sale se aflau un lanţ de cruce fixat de o bucată de lemn, precum şi o sfoară de care era ataşată o pereche de şosete. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii sesizaţi, precum şi specialişti din cadrul Serviciului Criminalistic şi poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, în vederea efectuării cercetărilor specifice şi a stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul", a transmis IPJ Mureş.

Oamenii legii care s-au deplasat la faţa locului, au analizat mai multe imagini surprinse de camerele de supraveghere din zonă şi au ridicat pentru cercetări mai multe obiecte şi posibile mijloace materiale de probă pentru a fi examinate de către specialişti.

"În zona cimitirului, precum şi în alte locuri de interes operativ, efective ale inspectoratului, cu sprijinul altor structuri, au desfăşurat activităţi de căutare, verificare şi investigare, în vederea identificării persoanei sau persoanelor implicate. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de profanare de morminte pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt, identificarea celui în cauză şi dispunerea măsurilor legale care se impun", informează sursa citată.