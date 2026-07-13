Daily Mail: Migranții români s-au întors în Londra să doarmă pe străzi, să cerșească și să fure de la turiști

O grupare de migranți români, acuzată că terorizează zona Mayfair din Londra prin furturi din buzunare, furturi din magazine și cerșetorie organizată, și-a instalat din nou tabăra. În apropierea monumentului Marble Arch, aproximativ 12 persoane stau întinse pe bănci pline de gunoaie, înconjurate de cărucioare de cumpărături încărcate cu saci de gunoi, relatează Daily Mail într-un material exclusiv.

Deși par să stea degeaba, despre unii dintre acești oameni se spune că ar face parte dintr-o grupare bine organizată de infractori români.

Abordați de Daily Mail, aceștia au recunoscut de bunăvoie că "nu au acte pentru a munci" și susțin că duc o viață "grea", fără ajutor din partea nimănui. Însă, potrivit angajaților de pe Oxford Street, care au ajuns să îi cunoască bine pe cei care revin, grupul vine cu avionul din România în fiecare an, iar unii dintre membrii săi profită de sezonul turistic de vârf din Londra.

Cerşetori care lucrează în ture şi furturi din magazine

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Numărul lor crește în lunile de vară, apoi din nou chiar înainte de deschiderea târgului Winter Wonderland din Hyde Park. Între aceste perioade, mulți se întorc acasă cu ceea ce au obținut.

În ultimii ani, pe Park Lane au apărut mai multe tabere improvizate, obligând autoritatea publică de transport și Consiliul Local Westminster să cheltuiască mii de lire pentru a le desființa. Cu toate acestea, aceleași persoane revin.

Deocamdată, nu dorm în corturi, ci își petrec nopțile sub zona acoperită din fața magazinului principal M&S de pe Oxford Street, unde multora dintre ei le-a fost interzis accesul după ce ar fi furat cantități mari de carne și vodcă. În fiecare dimineață, își duc lucrurile de-a lungul străzii și se instalează la umbra unui copac.

"Trebuie să înțelegeți că aceștia sunt profesioniști. Fiecare își cunoaște rolul, fie că este cerșetor, hoț de buzunare sau hoț din magazine. De obicei, o femeie este așezată aici, pe trotuar. Stă câteva ore și cere bani, apoi vine alta. Își predau cartonul, iar cealaltă îi ia locul. Se lucrează în ture, totul este foarte bine organizat. Unii membri ai grupării sunt aici de ani de zile, încă de dinaintea taberei de pe Park Lane, așa că, într-un mod ciudat, am ajuns să îi cunosc. Vin foarte devreme în fiecare dimineață să își ia o cafea. Uneori sunt puțin obraznici și încearcă să primească una gratis, dar de aici nu mai fură. Alte locuri sunt jefuite", a explicat un angajat al unui local aflat peste drum.

Migranţii îşi iau rămas-bun după încheierea sezonului turistic: "Plec în vacanţă"

Unii dintre ei vin chiar să își ia rămas-bun înainte să plece după încheierea sezonului turistic.

"Vin aici și spun: 'Pa, pa, plec în vacanță. Mă întorc peste câteva luni'", a mai explicat el.

Angajatul a văzut cum grupul și-a construit o tabără "ca un mic sat", cu aproximativ 12 corturi în fața hotelului Hilton de pe Park Lane. Anul trecut s-a aflat că Transport for London cheltuise 37.000 de lire sterline pentru executori judecătorești și avocați, ca să desființeze tabăra în decursul a două veri.

Banda de migranți și-ar fi mutat "sediul" după ce membrii săi au fost evacuați

Angajatul cu care Daily Mail a discutat este convins că același grup s-a adunat acum lângă Marble Arch, după ce și-a ales o nouă bază în urma evacuării.

După o zi grea de furtișaguri, membrii bandei se întorc încet pe Oxford Street și își întind pilotele de-a lungul pasajului acoperit din fața magazinului M&S. Un agent de pază a declarat că întregului grup i-a fost interzis accesul în magazin după ce ar fi furat carne, alcool și haine în valoare de sute de lire.

"Ne-au creat multe probleme de-a lungul anilor. A trebuit să îi împiedicăm să mai intre pentru că furau foarte multe lucruri, unele foarte scumpe. Dacă ar fi furat doar pentru că le era foame, ar fi luat sandvișuri, dar fură carne, multă friptură. Și alcool, în special băuturi spirtoase precum vodca. [...] M&S a ales să dea dovadă de empatie și să îi lase să doarmă acolo. Compania ar putea foarte ușor să angajeze agenți de pază pe timpul nopții pentru a-i îndepărta. Așa a ales să reacționeze. Am observat că, în ultimele trei sau patru săptămâni, sunt tot mai mulți cei care dorm aici. În fiecare noapte sunt aproximativ 20", explică un agent de pază al magazinului M&S.

Una dintre țintele preferate ale grupării este magazinul Sainsbury’s.

"În zonă există trei sau patru grupuri diferite cu care avem probleme, dar cei de la Marble Arch sunt cei mai răi. Chiar ieri, unul dintre ei a furat de la noi cutii de Ferrero Rocher în valoare de peste 100 de lire. Ciocolata este unul dintre produsele pe care le fură cel mai des. Mai iau și reviste. Și nu cred că le iau pentru că le place să citească. Avem noul sistem Facewatch, o tehnologie de recunoaștere facială care monitorizează intrarea. Este util pentru că trimite o alertă pe telefonul magazinului atunci când intră o persoană care a creat probleme", povestește un manager.

"Uneori îi urmăresc pe clienți prin magazin și încearcă să le fure din buzunare. Dacă cineva se apleacă să se uite la un produs, ei pot încerca să îi scoată telefonul din pantaloni", povestește un agent de pază.

Unii dintre cei care lucrează în zonă sunt însă mai înțelegători.

"Uneori le dau mâncare la sfârșitul zilei, dacă oricum urmează să fie aruncată. Pun câteva produse într-o pungă de hârtie și le-o dau când trec pe lângă ei", a spus un angajat al unui magazin din zonă.

Ce spun autoritățile despre grupările de migranți

Consilierul David Harvey, membru al executivului Consiliului Local Westminster responsabil de locuințe, a declarat pentru Daily Mail că autoritatea "reacționează activ la această situație", adăugând că se confruntă cu "presiuni unice" provocate de persoanele fără adăpost venite "din întreaga Mare Britanie și din străinătate".

"Spațiile publice nu pot deveni locuri pentru tabere pe termen lung și nici nu putem accepta comportamente care provoacă disconfort locuitorilor, afacerilor și vizitatorilor. Atunci când oamenii refuză în mod repetat ofertele de sprijin sau când apar comportamente antisociale și probleme de siguranță publică, vom lua măsurile legale adecvate împreună cu partenerii noștri", a spus el.

"Nimeni nu ar trebui să fie nevoit să doarmă pe străzile Londrei. Aceasta este o zonă aglomerată a rețelei rutiere TfL și nu este un loc sigur pentru ca oamenii să doarmă în stradă. Persoanelor care au dormit anterior în acest loc li s-a adus la cunoștință că întoarcerea nu este o opțiune și că vor fi îndepărtate. Continuăm să colaborăm cu Consiliul Local Westminster, ale cărui echipe de intervenție îi pot pune în legătură pe oameni cu serviciile de sprijin disponibile, și continuăm să monitorizăm zona", a declarat pentru Daily Mail un purtător de cuvânt al Transport for London.