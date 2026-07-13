Americanii și iranienii continuă să se atace. Miza luptei este controlul asupra Strâmtorii Ormuz

Americanii au lansat noaptea trecută bombardamente ample asupra a zeci de ținte militare din Iran, pentru a cincea oară în ultima săptămână. Iranienii au răspuns prin atacuri cu drone și rachete asupra bazelor americane din mai multe state din Golf. Prețul petrolului Brent, de referință europeană, a trecut luni dimineață de 78 de dolari pe baril. În timp ce Iranul spune că a blocat Strâmtoarea Ormuz și că navele nu mai pot circula normal prin zonă, armata americană spune că ruta maritimă este deschisă în continuare.

După un weekend marcat de atacuri în Orientul Mijlociu, Statele Unite și Iranul au anunțat fiecare, luni, că dețin controlul asupra Strâmtorii Ormuz, relatează Associated Press. Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM) a anunțat că a lovit zeci de ținte militare iraniene, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană, radare de coastă, instalații pentru rachete și drone, precum și ambarcațiuni folosite de Gardienii Revoluției. CENTCOM a precizat că, în această operațiune, armata americană a folosit în premieră drone maritime de atac.

Atacurile au fost declanșate după ce Iranul a lovit duminică o navă portcontainer în strâmtoare, în largul coastelor Omanului. Acest lucru arată din nou faptul că strâmtoarea rămâne principala miză a negocierilor. Amintim că prin această cale navigabilă trecea, până la 28 februarie, când a început conflictul, o cincime din petrolul și gazele naturale comercializate la nivel mondial.

Noile atacuri amenință și mai mult eforturile diplomatice pentru încheierea războiului. Un semn de îngrijorare este că perioada de armistițiu de 60 de zile, care trebuia să ducă la pace, se apropie de jumătatea termenului. Potrivit acordului interimar, în aceste momente ar fi trebuit să aibă loc negocierile pentru încheierea definitivă a războiului. În schimb, situația a degenerat într-o serie de atacuri care stârnesc temeri tot mai serioase la nivel mondial că războiul cu Iranul ar putea reizbucni în orice clipă. "O revenire la ostilități la scară largă ar avea consecințe catastrofale", a transmis secretarul general al ONU, António Guterres, într-un comunicat.

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Americanii au lovit zeci de ținte în Iran

Comandamentul Central al armatei americane a anunțat că forțele sale au lovit luni zeci de obiective, printre care sisteme de apărare antiaeriană, instalații radar, echipamente pentru rachete și drone, precum și ambarcațiuni rapide, de mici dimensiuni. "Strâmtoarea Ormuz este un coridor maritim vital pentru comerțul mondial. Iranul nu o controlează", a transmis Comandamentul Central.

Gardienii Revoluției din Iran au respins categoric declarația americanilor. "Strâmtoarea Ormuz este teritoriul nostru și nu vom permite unei armate fără scrupule, care ucide copii și care vine din cealaltă parte a lumii, să-și continue ingerințele ilegale aici", au transmis iranienii într-un comunicat.

Alarmele antirachetă au răsunat de trei ori luni dimineață în Bahrain, unde se află Flota a 5-a a Marinei americane, iar Kuweitul a anunțat că a interceptat tiruri ostile. Nu există informații privind eventuale pagube în cele două țări.

În Iordania, țară care găzduiește și trupe, și aeronave militare americane, armata a anunțat că a doborât patru rachete iraniene într-un incident care "nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale".

Autoritățile din Iran au raportat atacuri în provinciile Hormozgan, Khuzestan și Markazi, în care cel puțin două persoane au fost ucise. Presa iraniană semioficială a relatat despre lovituri în cea mai mare provincie a Iranului, Sistan și Baluchestan.

Atacurile iraniene au vizat Bahrainul, Kuweitul, Qatarul, Iordania și chiar Omanul, care a jucat rolul de intermediar între Teheran și Occident.

Luptele se dau pentru controlul asupra Ormuz

Armata americană a anunțat că a lovit aproximativ 140 de ținte, printre care instalații de lansare a rachetelor și dronelor, depozite de muniție, echipamente de comunicații și alte obiective. Atacurile au fost mult mai ample decât cele două runde anterioare de lovituri desfășurate în ultima săptămână.

"I-am bombardat fără milă noaptea trecută", a declarat președintele american Donald Trump la NBC.

Iranul insistă să controleze strâmtoarea, inclusiv cu posibilitatea de a percepe taxe navelor care traversează calea navigabilă. "Epoca acordurilor unilaterale S-A ÎNCHEIAT. V-am spus: respectați-vă cuvântul sau plătiți prețul. Realitatea bate la ușă", a scris Mohammad Bagher Qalibaf, președintele Parlamentului iranian și unul dintre principalii negociatori.

Controlul exercitat de Iran asupra strâmtorii s-a redus însă, după ce armata americană a început să ofere sprijin navelor care trec pe o rută apropiată de coasta Omanului. Acest lucru a provocat furia Iranului, care a lansat atacuri repetate asupra navelor care o folosesc.

Trump a anunţat săptămâna trecută că armistițiul s-a încheiat. Cu toate acestea, mediatorii, printre care Pakistanul, Qatarul și Egiptul, și-au continuat eforturile pentru a obține un acord final care să pună capăt războiului.

Un oficial regional implicat în mediere, care a vorbit cu AP sub protecția anonimatului, a declarat că eforturile diplomatice au continuat inclusiv duminică.

Noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, care nu a mai fost văzut de la începutul războiului, a promis sâmbătă, în prima sa declarație după funeraliile tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, că iranienii îi vor răzbuna moartea.