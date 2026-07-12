Vremea de mâine 13 iulie. Instabilitate atmosferică ridicată. Ploi abundente în estul României

Vremea rămâne instabilă în mare parte din țară. Muntenia, Dobrogea, Moldova și estul Transilvaniei vor fi lovite de ploi torențiale, vijelii și grindină, în timp ce rafalele de vânt pot ajunge la 70 de kilometri pe oră. Temperaturile vor varia semnificativ, de la aproximativ 20 de grade în sud-estul Transilvaniei până la 31 de grade în Oltenia.

La noapte, în Muntenia, Dobrogea, Moldova precum și în sud-estul Olteniei și al Transilvaniei vor fi înnorări accentuate și perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. În restul țării cerul va fi temporar noros și mai ales în primele ore local în restul Olteniei și al Transilvaniei vor fi manifestări specifice instabilității atmosferice (cu averse ce vor acumula în general 5...15 l/mp). Temperaturile minime se vor încadra între 10...11 grade în Maramureș și estul Transilvaniei și 20...21 de grade pe litoral și în deltă. Izolat vor fi condiții de ceață.

Vremea de mâine 13 iulie în ţară

În Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat, astfel că mai ales ziua vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale (local de 15...25 l/mp și izolat peste 30...40 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și pe suprafețe mici averse (1...1o l/mp), după-amiaza la munte, în Oltenia, precum și în vestul și centrul Transilvaniei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sud-vest și pe crestele montane (rafale în general de 40...60 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19...20 de grade în sud-estul Transilvaniei și 31 de grade în sud-vestul și vestul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade pe litoral.

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Vremea de mâine 13 iulie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, vremea va fi instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse (15...20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze în general de 40...60 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). Temperatura minimă va fi de 15...16 grade.

Vremea se menține în general instabilă, iar valorile termice vor fi ușor sub cele specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate îndeosebi după-amiaza și seara, când vor fi averse (15...20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze în general de 40...60 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). Temperatura maximă va fi de 26...28 de grade, iar cea minimă de 14...16 grade.

În Cluj, vremea se mai încălzeşte, cerul va fi mai mult senin, iar maxima zilei va urca la 24 de grade.

Vremea de mâine 13 iulie pe litoral

Vremea se va menține în general instabilă și se va răci față de ziua precedentă. Cerul va fi temporar noros și, vor fi averse (5 - 10 l/mp și izolat peste 15 l/mp) și descărcări electrice, îndeosebi ziua. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare cu precădere ziua (rafale de 40 - 50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 24 de grade, iar cele minime între 17 și 19 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 17 și 22 de grade, cu cele mai scăzute valori în partea de centru - sud a litoralului.

Vremea de mâine 13 iulie pe munte

Gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat în cea mai mare parte a Carpaților Orientali și în jumătatea estică a Carpaților Meridionali și mai ales pe parcursul zilei vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale (local de 15...25 l/mp și izolat peste 30...40 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În restul zonei montane, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și pe suprafețe mici averse (1...10 l/mp) și descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe creste (rafale în general de 40...60 km/h), dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Valorile termice vor marca o scădere față de intervalul precedent, cu precădere în masivele estice și sud-estice.