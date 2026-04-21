Cinci tineri din Craiova, reținuți după o bătaie izbucnită spontan în plină stradă

Cinci tineri cu vârste între 18 și 23 de ani, din municipiul Craiova, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiști, fiind acuzați de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, potrivit anchetatorilor.

Incidentul a avut loc pe 1 aprilie, pe strada Nicolae Bălcescu, unde polițiștii s-au sesizat din oficiu după izbucnirea unui conflict între mai multe persoane. Din primele cercetări a reieșit că altercația a pornit spontan între un tânăr de 22 de ani și alți tineri, aceștia agresându-se reciproc.

Deși au fost implicați într-un conflict violent, persoanele implicate au refuzat atât transportul la spital, cât și emiterea unui ordin de protecție provizoriu. În urma investigațiilor desfășurate de polițiștii Secției 4 Craiova, cu sprijinul colegilor de la alte secții, toți cei implicați au fost identificați și duși la audieri.

Ulterior, oamenii legii au dispus reținerea acestora sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea unei măsuri preventive.

