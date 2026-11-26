Diana Elena Chetreanu este tânăra de 25 de ani care a obținut primul loc pe țară la examenul de Rezidențiat. Povestea ei este una a ambiţiei, uneori cu 12 ore de studiu pe zi, dar şi cu o motivaţie personală extrem de puternică. Crescută în Vaslui, într-o familie în care medicina a fost mereu prezentă, Diana a ales dermatologia.

Cine este Diana Chetreanu, tânăra care a obţinut cel mai mare punctaj din ţară la Rezidenţiat

"Am început să învăț de la jumătatea lui octombrie, aproximativ un an. A trebuit să-mi gestionez foarte bine timpul pentru că aveam și stagii dimineața la facultate, cursuri și lucrări practice.", a mărturisit Diana Elena Chetreanu.

Diana Elena Chetreanu a ajuns să înveţe şi 12 ore pe zi

Un maraton care a durat un an. Atât s-a pregătit Diana Elena Chetreanu pentru rezidenţiat. În ultima lună dinaintea examenului, ajunsese să înveţe 12 ore pe zi.

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"Pe lângă învățatul și pentru examenele din timpul anului, aveam cam 3-4 ore pe zi în care învăţam asta până aproape de finalul anulului. Din vară am început treptat să-mi cresc doza de concentrare în fiecare zi, de la 8 până la 12 ore, fără pauze, că dacă aș pune și pauze, decrea toată ziua.", a adăugat tânăra.

Dar drumul ei spre medicină a început mult mai devreme. Diana provine dintr-o familie care face parte din sistemul medical. Mama ei este asistentă medicală la un spital din Vaslui, iar sora ei este studentă în anul 5 la Medicină.

"Mereu am fost expusă la mediul de spital și ce înseamnă. Și da, consider că alegerea a fost firească și mi-am ales ceva ce doresc să învăț pe mai departe. Știau că o să fie greu, dar oricum sunt foarte mândri de noi și mereu au emoții pentru noi și ne-au sprijinit foarte mult pe tot parcursul facultății și le mulțumim foarte mult.", a precizat Diana Elena Chetreanu.

Tânăra de 25 de ani a absolvit Liceul "Mihail Kogălniceanu" din Vaslui

De atunci au început performanţele şcolare. A participat la olimpiada de Biologie, apoi a ales Bucureștiul ca centru universitar pentru studiile de Medicină. Deşi a luat în calcul mai multe specializări, a ales în cele din urmă Dermatologia, pe care a descoperit-o în anul şase, în spitalul Colentina, unde făcea un stagiu de practică. Alegerea ţine însă şi de o motivaţie personală. Diana a suferit de o boală de piele.

"În spatele unui diagnostic este un om și contează foarte mult cum expui tratamentul și diagnosticul și cu siguranță va avea multă încredere în tine și poate se va vindeca mai repede dacă îi şi insufli încredere. Aș dori să fiu un medic cât mai bine pregătit și pacienții să simtă empatie și respectul meu și că vor fi în mâini bune când vor ajunge la mine.", a adăugat tânăra.

Diana a obţinut 938 de puncte din 950 - cea mai mare notă din acest an.

Deşi ar putea să-și construiască viitorul și în altă țară, a ales să rămână acasă: "Consider că și aici în România se poate face medicină la standarde înalte și că avem medici foarte buni și pregătiți de la care voi putea învăța."

Din ianuarie începe munca efectivă în spital, ca medic rezident. Dermatologia aleasă de Diana a fost cea mai căutată specialitate din această sesiune, prima care s-a epuizat la nivel național. Dincolo de reușita ei, au fost și cazuri nefericite: peste 800 dintre candidații care au promovat Rezidențiatul nu și-au găsit loc pentru a-și continua pregătirea și a practica ce au învățat, iar acum Ministerul Sănătății caută soluții pentru a suplimenta locurile.