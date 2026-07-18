O fetiţă a murit, după ce maşina în care se afla a intrat într-un parapet şi s-a răsturnat pe A1, în Sibiu

O fetiță de 5 ani a murit, iar o femeie şi un copil de un an au fost răniţi, sâmbătă dimineață, într-un accident rutier pe autostrada A1, în apropiere de localitatea Cristian din judeţul Sibiu.

Accidentul a avut loc pe autostrada A1, la kilometrul 262, pe sensul Sebeș–Sibiu, potrivit Poliției Sibiu. Un singur autoturism a fost implicat în eveniment.

La volan se afla un bărbat de 41 de ani, cetățean străin. Din primele cercetări, șoferul ar fi pierdut controlul direcției de deplasare. Acesta ar fi intrat în coliziune cu parapetul median, iar mașina s-a răsturnat. Cauzele exacte urmează să fie stabilite de anchetatori.

Copila nu a avut nicio şansă

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ISU Sibiu a mobilizat patru echipaje SMURD, dintre care unul cu medic la bord. La intervenție a fost trimis și elicopterul SMURD Mureș. Au ajuns la fața locului și o autospecială de descarcerare și una de stingere.

Fetița de aproximativ 5 ani a fost găsită în stop cardiorespirator. Echipajele medicale au aplicat manevre de resuscitare, însă fără succes. Medicul prezent la fața locului a fost nevoit să declare decesul.

Femeia de 31 de ani, tot cetățean străin, a suferit un traumatism cranian și unul toracic. Băiețelul de un an, pasager în mașină, a suferit escoriații. Amândoi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Circulația a fost oprită temporar pentru intervenția echipajelor de urgență. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor accidentului. Traficul pe autostrada A1 s-a reluat ulterior în condiții normale.