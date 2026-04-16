Mostenirea lui Mircea Lucescu ajunge mai aproape de fani. Vorbim despre colecția personală a lui "IL Luce" care poate fi văzută astăzi gratuit la Muzeul Fotbalului. Este un eveniment în memoria omului care a trăit pentru fotbal ca sportiv sau ca antrenor. Toate piesele au fost donate de Mircea Lucescu anul trecut, la aniversarea vârstei de 80 de ani.

Colecţia poate fi admirată la Muzeul Fotbalului şi adună într-o singură cameră momente esenţiale din cariera lui Mircea Lucescu. Sunt 25 de tricouri din colecţia fostului selecţioner, unul dintre cele mai apreciate fiind tricoul naţionalei Braziliei primit de la Pele.

De altfel, aici găsim un tricou pe care Mircea Lucescu l-a primit de la Messi, dar şi tricouri ale echipei naţionale. Pe lângă tricouri, sunt expuse şi trofeele şi medaliile câştigate de Mircea Lucescu. Vizitatorii pot intra astăzi gratuit, iar în zilele următoarea intrarea va fi 55 de lei pentru adulţi şi 45 de lei pentru copii.

