Video Colecţia de tricouri şi trofee a lui Mircea Lucescu, expusă la Muzeul Fotbalului

Mostenirea lui Mircea Lucescu ajunge mai aproape de fani. Vorbim despre colecția personală a lui "IL Luce" care poate fi văzută astăzi gratuit la Muzeul Fotbalului. Este un eveniment în memoria omului care a trăit pentru fotbal ca sportiv sau ca antrenor. Toate piesele au fost donate de Mircea Lucescu anul trecut, la aniversarea vârstei de 80 de ani.

de Ana Grigore

la 16.04.2026 , 17:58
Colecţia poate fi admirată la Muzeul Fotbalului şi adună într-o singură cameră momente esenţiale din cariera lui Mircea Lucescu. Sunt 25 de tricouri din colecţia fostului selecţioner, unul dintre cele mai apreciate fiind tricoul naţionalei Braziliei primit de la Pele. 

De altfel, aici găsim un tricou pe care Mircea Lucescu l-a primit de la Messi, dar şi tricouri ale echipei naţionale. Pe lângă tricouri, sunt expuse şi trofeele şi medaliile câştigate de Mircea Lucescu. Vizitatorii pot intra astăzi gratuit, iar în zilele următoarea intrarea va fi 55 de lei pentru adulţi şi 45 de lei pentru copii.

Ana Grigore
Mihaela Rădulescu a ieşit la atac contra familiei lui Felix Baumgartner: &#8220;Nu am furat! Limita decenţei a fost depăşită&#8221;
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Clubul istoric din vestul României visează la revenirea în SuperLiga: „N-o să ne batem la titlu din bani publici”
Ciclon peste România, mâine, apoi o masă de aer polar vine cu ploi și frig. Prognoza meteo ANM pentru a doua jumătate a lunii aprilie
7 ani de la cazul Caracal, care a îngrozit Romania. Ce s-a aflat despre Luiza Melencu
