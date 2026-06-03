Scene incredibile, surprinse în urmă cu puţin timp într-un mall din Timişoara.

O tânără a fost înjunghiată chiar în magazinul în care lucra, de către un bărbat cu care avea o relaţie. Iată şi prima declaraţie a agresorului. Totul s-a întâmplat sub ochii angajaţilor şi ai clienţilor.

Femeia rănită a fost transportată la spital, încă nu sunt foarte multe date privind starea ei, în timp ce individul care a înjunghiat-o se află acum în custodia Poliţiei şi urmează să fie audiat.

"M-a trădat. De 7 ani trăiam cu ea. M-a despărţit de nevastă", a declarat bărbatul.