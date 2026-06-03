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Video Un bărbat din Timişoara şi-a înjunghiat amanta, supărat că l-a despărţit de soţie: "M-a trădat"

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 03.06.2026, 16:30 | Modificat la 03.06.2026, 16:30

Scene incredibile, surprinse în urmă cu puţin timp într-un mall din Timişoara. 

O tânără a fost înjunghiată chiar în magazinul în care lucra, de către un bărbat cu care avea o relaţie. Iată şi prima declaraţie a agresorului. Totul s-a întâmplat sub ochii angajaţilor şi ai clienţilor. 

Femeia rănită a fost transportată la spital, încă nu sunt foarte multe date privind starea ei, în timp ce individul care a înjunghiat-o se află acum în custodia Poliţiei şi urmează să fie audiat. 

"M-a trădat. De 7 ani trăiam cu ea. M-a despărţit de nevastă", a declarat bărbatul. 

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Redactia Observator
Redactia Observator
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