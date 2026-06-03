Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc miercuri dimineaţă, la ora 3:27, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, conform datelor transmise de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, relatează Agerpres.

Cutremur în zona seismică Vrancea. Al treilea seism produs în România de la începutul lunii iunie - INFP

Seismul a avut loc la adâncimea de 124,7 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 50 km sud de Buzău, 59 km sud de Focşani, 65 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Braşov, 72 km nord-est de Ploieşti.

De la începutul lunii iunie, în România s-au produs trei cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,2 şi 3,3 pe Richter.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

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