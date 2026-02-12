Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video O femeie din Germania, însărcinată cu gemeni pentru a treia oară. Mai are 3 copii din prima căsătorie

O femeie din Germania este însărcinată cu gemeni pentru a treia oară, informează DPA, citată de Agerpres.

de Redactia Observator

la 12.02.2026 , 17:41
O femeie din Germania, însărcinată cu gemeni pentru a treia oară. Mai are 3 copii din prima căsătorie - O femeie din Germania, însărcinată cu gemeni pentru a treia oară. Mai are 3 copii din prima căsătorie - Captură YouTube

"Nu mai este chiar atât de neobişnuit pentru mine", a declarat Jasmin Schmidt, joi. Partenerul ei de viaţă, Andreas Rittner, a spus că imediat după ce a aflat că Jasmin era din nou însărcinată, s-a gândit din nou la posibilitatea naşterii unor gemeni. "Nu m-am gândit deloc că va veni pe lume un singur bebeluş. Mi-am spus imediat că vor fi, din noi, doi copii", a dezvăluit el. Jasmin Schmidt, în vârstă de 36 de ani, originară din oraşul Furth din landul Bavaria, urmează să nască la începutul lunii iunie.

Femeia mai are 3 copii din prima căsătorie

După ce a avut trei copii din prima ei căsătorie, Jasmin i-a născut pe gemenii Daniel şi Emilio în 2023 şi, apoi, pe gemenele Simone şi Anastacia în 2024. Potrivit Societăţii Germane de Ginecologie şi Obstetrică (DGGG), sarcinile gemelare au devenit mai frecvente în ultimii ani datorită tratamentelor contra infertilităţii, reprezentând 1,5% din naşteri în 2024.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Însă Jasmin Schmidt nu a urmat niciun tratament de fertilitate, ceea ce face ca situaţia ei să fie cu atât mai remarcabilă. Medicul senior Anja Forster de la Spitalul Fürth a explicat că unele femei sunt mai predispuse la maturarea mai multor ovule în acelaşi timp. Deşi Jasmin Schmidt se simte bine, ea primeşte în prezent perfuzii cu fier de două ori pe săptămână. "A avea gemeni pentru a treia oară prezintă riscuri fizice", a declarat Anja Forster.

Jasmin Schmidt şi Andreas Rittner vor avea parte de o perioadă destul de aglomerată în viitorul apropiat, deoarece urmează să se căsătorească în luna martie şi, între timp, îşi caută un apartament mai mare. Andreas Rittner a declarat că se aşteaptă să aibă mai mult de muncit în viaţa de familie, dar şi la mai multă distracţie odată cu naşterea următorului set de gemeni. "Este cu siguranţă un sentiment minunat", a adăugat el.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

germania copii gemeni
Înapoi la Homepage
Lovitura de sute de milioane de euro dată în România de patronii Dedeman, fraţii Pavăl!
Lovitura de sute de milioane de euro dată în România de patronii Dedeman, fraţii Pavăl!
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
O casă a fost distrusă de o mică fisură în țeava de apă. Doi soți plecați în vacanță s-au trezit cu pagube de 100.000 $ la întoarcere
O casă a fost distrusă de o mică fisură în țeava de apă. Doi soți plecați în vacanță s-au trezit cu pagube de 100.000 $ la întoarcere
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi duce copilul la terapie?
Observator » Ştiri externe » O femeie din Germania, însărcinată cu gemeni pentru a treia oară. Mai are 3 copii din prima căsătorie