Saloanele au ajuns pe mâna inspectorilor ANPC. Neregulile grave care pot pune în pericol sănătatea clienţior

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfăşurat controale la sute de saloane de înfrumuseţare din întreaga ţară. Inspectorii au găsit nereguli grave, care pun în pericol sănătatea clienţilor.

Comisarii de la Protecţia Consumatorilor au verificat peste 500 de operatori economici din domeniul serviciilor de înfrumuseţare. Iar în urma controalelor au fost descoperite şi nereguli. De la spații neautorizate şi produse cosmetice expirate, până la reutilizarea materialelor fără igienizare corespunzătoare sau folosirea unor substanțe interzise, verificările au arătat că nu toate saloanele respectă standardele de siguranță.

Totodată, comisarii au mai descoperit că unele spaţii nu erau întreținute corespunzător, că existau produse cosmetice care nu aveau trecută data deschiderii aşa cum prevede legea, mai mult unii angajați nu aveau echipament de protecție adecvat iar pe pardoseală existau depuneri de impurităţi, reziduuri sau lichide.

În urma controalelor au fost aplicate peste 300 de amenzi, în valoare totală de peste 1,22 milioane de lei, s-au retras de la comercializare produse neconforme și s-a suspendat activitatea pentru 11 operatori economici. Reprezentanții ANPC subliniază că produsele expirate sau interzise, lipsa igienei şi ignorarea regulilor de siguranță pot avea consecințe grave.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

