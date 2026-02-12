"Loveşte-l, Tolea, loveşte-l". Doi băieţi de 14 şi 15 ani din Caraş-Severin şi-au bătut şi jefuit prietenul

Un băiat de 15 ani şi un altul de 14 ani au fost trimişi în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeş, după ce au tâlhărit un prieten pe care l-au trântit la pămînt şi l-au lovit cu pumnii apoi i-au furat banii. Primul dintre ei este acuzat de tâlhărie, iar cel de-al doilea de complicitate la tâlhărie. Cel de-al doilea i-a strigat primului: "Loveşte-l Tolea, loveşte-l".

Potrivit reprezentanţilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeş, judeţul Caraş-Severin, cei doi adolescenţi au fost trimişi în judecată, ei fiind răspunzători penal pentru faptele lor. "La data de 11.02.2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeş a finalizat cercetările în dosarul având ca obiect infracţiunile de tâlhărie şi complicitate la tâlhărie. În cauză, s-a dispus trimiterea în judecată, sub imperiul măsurii arestării preventive, a inculpaţilor T.A.D., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie şi H.F., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la tâlhărie", a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeş.

Tâlhăria a avut loc în data de 22 ianuarie

Tâlhăria a avut loc în data de 22 ianuarie, când cei doi băieţi trimişi acum în judecată, se aflau la locuinţa victimei lor.

"La data de 22.01.2026, în jurul orei 14:15, în timp ce inculpatul minor T.A.D., în vârstă de 15 ani, se afla la locuinţa persoanei vătămate M.P. din mun. Caransebeş, str. George Coşbuc, jud. Caraş-Severin, la poarta de ieşire din imobil, împreună cu inculpatul minor H.F., în vârstă de 14 ani, prin violenţă (respectiv prin trântirea şi lovirea cu pumnii la nivelul feţei şi a corpului) a deposedat-o pe persoana vătămată M-P. de suma de 1.850 lei, timp în care inculpatul minor H.F., care se afla în imediata apropiere, lângă poartă, a asistat la altercaţia dintre cei doi, strigând la inculpatul minor T.A.D. «loveşte-l Tolea, loveşte-l», oferindu-i astfel ajutor moral acestuia din urmă, afirmaţii care au contribuit la întărirea hotărârii autorului la săvârşirea infracţiunii, după care ambii au părăsit domiciliul persoanei vătămate", a mai precizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeş .

Rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, a fost trimis, spre soluţionare, Judecătoriei Caransebeş.

