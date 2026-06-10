Un copil a fost transportat de urgenţă la spital, după ce s-a opărit cu apă fierbinte în localitatea Tiha Bârgăului. Echipajele SMURD au intervenit rapid, iar micuţul era conştient în momentul în care a fost preluat de salvator

Copil de doi ani opărit cu apă fiartă, dus de urgență la spital, în Bistrița - Shutterstock

Un copil de aproximativ doi ani a fost transportat de urgență la spital după ce s-a opărit cu apă fiartă, în localitatea Tiha Bârgăului. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, echipajele medicale au fost solicitate să intervină pentru acordarea primului ajutor copilului, care prezenta opăriri la nivelul unui membru inferior.

La momentul preluării de către salvatori, micuțul era conștient și cooperant, au precizat reprezentanții ISU Bistriţa Năsăud. La caz au fost trimise un echipaj de prim ajutor SMURD din cadrul Stației Prundu Bârgăului și un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD.

Copilul a fost preluat de echipajul de prim ajutor și transportat direct la UPU SMURD Bistrița pentru îngrijiri medicale de specialitate.

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Intervenția este în dinamică.