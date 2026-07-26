Ambasadorul Federaţiei Ruse, convocat la MAE după ce a treia dronă a fost doborâtă deasupra Mării Negre

Ministrul de Externe Oana Ţoiu a anunţat că ambasadorul Federaţiei Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României, în urma incidentelor din ultimele zile. Trei drone care au încălcat spaţiul aerian al României au fost doborâte, iar prima dronă, neutralizată vineri dimineaţa, a fost confirmată ca fiind de tip Shahed.

"Astăzi dimineaţă, la ora 10:13, un nou avion fără pilot a fost doborât de un avion F-16 al Forţelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia. Felicit piloţii români şi echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul şi eficienţa cu care îşi îndeplinesc misiunile. Prin acţiunile lor, ei contribuie la apărarea teritoriului naţional şi la siguranţa cetăţenilor români", scrie Ţoiu pe X.

Ea reaminteşte că, potrivit anchetei desfăşurate de Parchetul General, avionul fără pilot doborât vineri dimineaţă este de tipul Shahed, utilizat de Federaţia Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Anchetele privind avioanele fără pilot doborâte ieri şi astăzi sunt în curs.

România, protest diplomatic față de Federația Rusă

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Protestul diplomatic al României împotriva Federaţiei Ruse va fi bazat pe aceste anchete. Este inadmisibil şi intolerabil ca Federaţia Rusă să continue să încalce spaţiul aerian al României, care este, în acelaşi timp, spaţiu aerian NATO şi spaţiu aerian al Uniunii Europene, notează ministrul de Externe.

Ea afirmă că astfel de acţiuni sunt inacceptabile, iar autorităţile române le tratează cu cea mai mare seriozitate, alături de aliaţi.

"În urma acestor încălcări repetate, Ambasadorul Federaţiei Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României", anunţă Oana Ţoiu.