Copil de un an, călcat cu maşina de propriul tată, la Galaţi. Micuţul a murit în braţele medicilor

Clipe grele într-o localitate din Galați, pentru un copil abia trecut de un an. A murit ucis de mașina condusă de propriul tată. Medicii nu l-au mai putut salva.

Accidentul a avut loc în sâmbătă după-amiază, în localitatea Ionășești, din județul Galați. Potrivit martorilor, băiețelul de doar un an și două luni era în curtea casei când tatăl său, un bărbat de 32 de ani, a urcat la volan.

Tatăl nu s-a asigurat înainte de a ieşi din curte

În momentul în care acesta făcea virajul pentru a ieși din curte, nu s-ar fi asigurat și l-a lovit pe băiețel. Au fost chemați medicii de ambulanță, care l-au găsit pe micuț în stop cardio-respirator.

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Nu a răspuns acesta, din păcate, la manevrele de resuscitare, motiv pentru care medicii au fost nevoiți, din păcate, să declare decesul. Bărbatul a fost testat pentru consum de alcool, iar rezultatul a ieșit negativ. Polițiștii au deschis și un dosar penal pentru ucidere din culpă, în care urmează să stabilească în ce măsură se face vinovat tatăl copilului pentru accident.