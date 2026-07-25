O navă comercială, avariată în urmă cu șase zile în urma unui atac cu dronă asupra portului ucrainean Pivdennîi, a ajuns în Portul Constanța. Imaginile surprinse la faţa locului arată amploarea distrugerilor provocate de impact.

Nava Inase a intrat în Portul Constanţa cu o gaură uriaşă în castel, după atacul din Ucraina

Nava Inase, un cargou pentru transportul de mărfuri vrac, a acostat în Portul Constanța după ce a fost avariată într-un atac produs în portul ucrainean Pivdennîi, aflat în apropiere de Odesa, transmit reporterii Observator. Imaginile surprinse la faţa locului arată o gaură de mari dimensiuni în castelul navei, rămasă în urma exploziei.

Potrivit informațiilor disponibile, marfarul a fost lovit în urmă cu şase zile, de un proiectil lansat în timpul unui atac asupra infrastructurii portuare. Nava se afla în Portul Pivdennîi, Ucraina, în momentul impactului.

Doi marinari au murit în atac

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Nava Inase navighează sub pavilionul Antigua și Barbuda, a fost construită în 2008 și are o lungime de aproximativ 169 de metri. La bord se aflau 22 de membri ai echipajului, toți cetățeni filipinezi. În urma atacului, doi marinari au fost ucişi, 12 au fost răniţi, iar unul este dispărut, potrivit informațiilor publicate de autoritățile și sursele din domeniul maritim.

În ciuda avariilor suferite, nava a reușit să ajungă în siguranță în Portul Constanța, nefiind tractată.

Datele de monitorizare maritimă de pe platforma MarineTraffic arată că Inase urmează să își continue voiajul către Istanbul, după oprirea din Portul Constanța.