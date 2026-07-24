O apropiată a lui Trump îşi schimbă radical poziţia faţă de Ucraina după ce l-a intervievat pe Zelenski

O figură emblematică a mişcării MAGA care mult timp s-a bucurat de acces privilegiat la Casa Albă, Laura Loomer, a avut săptămâna aceasta o schimbare de atitudine la 180 de grade faţă de Ucraina. Loomer a minimizat anterior invazia Rusiei în Ucraina şi a amplificat propaganda Kremlinului în faţa celor aproape 2 milioane de urmăritori pe reţelele sociale, iar acum a mers la Kiev şi l-a intervievat pe preşedintele Volodimir Zelenski, după care şi-a făcut un fel de mea culpa, scrie News.ro.

"Tocmai am trăit primul meu raid aerian în Ucraina. Sirenele urlă. Aşa este în fiecare zi pentru fiecare ucrainean", a scris Loomer pe X. "Am spus adesea că nu-mi pasă. Privind înapoi, nu a fost foarte frumos din partea mea să spun asta. Trebuie să avem claritate morală", a scris influenceriţa, pe fondul semnalelor că ostilitatea tradiţională a Casei Albe faţă de Ucraina începe să se clatine.

În interviul acordat Laurei Loomer, preşedintele Ucrainei a declarat că va participa probabil la înmormântarea senatorului Lindsey Graham şi va purta discuţii cu Donald Trump, întâlnire care va avea loc în timp ce cea mai recentă versiune a proiectului de lege privind sancţiunile împotriva Rusiei îşi croieşte drumul prin Congres.

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Loomer a postat o fotografie de la întâlnirea sa faţă în faţă cu Zelenski, precum şi un clip din interviul pe care i l-a luat, în care îl întreabă despre faimoasa sa confruntare de anul trecut cu Donald Trump şi cu vicepreşedintele SUA, JD Vance, în Biroul Oval. Nicio întrebare nu a fost interzisă, a precizat ea.

În clip, Zelenski a afirmat că relaţia sa cu Trump s-a îmbunătăţit semnificativ şi a descris scurta lor conversaţie de la Vatican, din aprilie 2025, drept un "moment istoric".

"Am schimbat relaţiile în 15, 20 de minute", a adăugat Zelenski.

Trump laudă interviul. Se întâlneşte marţi cu Zelenski

Pe platforma Truth Social, Trump a lăudat interviul lui Loomer, calificându-l drept "Foarte bun!!!!".

Casa Albă a confirmat ulterior că cei doi lideri urmau să se întâlnească marţi, în timp ce comentatorii de la Kiev au afirmat că mesajul lui Trump confirmă faptul că viziunea cândva negativă a administraţiei sale asupra Kievului se schimbă, într-un moment în care dronele ucrainene cu rază lungă de acţiune lovesc cu putere Rusia, scrie The Guardian.

La rândul ei, Rusia a continuat să atace Ucraina, un atac cu rachete balistice desfăşurat vineri în timpul zilei ucigând zece persoane în regiunea Kievului şi rănind aproape 100. Alte cinci persoane au murit când o bombă aeriană a lovit oraşul Sloviansk din estul ţării.

Loomer sprijină sancţiunile împotriva Rusiei

Exprimându-şi sprijinul pentru sancţiunile SUA împotriva Rusiei, Laura Loomer a afirmat că Kremlinul este un aliat apropiat al regimului iranian. "Rusia finanţează Iranul şi îi furnizează explozibili pentru a ucide soldaţi americani, întrucât Iranul a cerut asasinarea preşedintelui Trump", a scris ea, argumentând: "Statele Unite trebuie să distrugă economia Rusiei până când aceasta se va supune păcii".

Comentariile lui Loomer reprezintă o schimbare de atitudine radicală pentru o femeie care a petrecut ani de zile criticând sprijinul SUA pentru apărarea Ucrainei, declarând-o "o ţară plină de apologeţi ai nazismului" - o afirmaţie folosită de Rusia pentru a-şi justifica invazia pe scară largă din 2022 - şi "condusă de un apologet al jihadului", notează The Guardian.

Scepticismul ei faţă de Kiev a fost împărtăşit şi de alţi influenceri conservatori importanţi, printre care Tucker Carlson, un fost prezentator al Fox News, care în februarie 2024, la doi ani de la invazia rusă în Ucraina, a mers personal la Moscova să-l intervieveze pe Vladimir Putin, oferindu-i o platformă de propagandă în Occident şi scutindu-l de întrebări incisive.

Problema atitudinii faţă de Rusia a devenit un important punct de controversă între republicanii mai tradiţionali, precum Mike Pence, fost vicepreşedinte, şi baza de susţinători "MAGA" a lui Trump.

O "ruptură" în propaganda rusească

Anton Geraşcenko, un blogger popular şi fost consilier al guvernului ucrainean, a descris interviul lui Loomer cu Zelenski drept "important şi necesar". "Acesta marchează o ruptură publică cu naraţiunile şi propaganda rusească din partea mişcării MAGA. Asistăm la o schimbare a retoricii privind agresiunea rusă", a subliniat el.

"Este cu adevărat important că Laura Loomer se află în Ucraina şi vede lucrurile aşa cum sunt, cu ochii ei", a adăugat biroul lui Zelenski în această săptămână. "Este nevoie de curaj să vii în Ucraina şi să nu te laşi descurajată de propaganda rusă sau de sirenele de raid aerian. Mulţumesc, Laura", i-a transmis Zelenski.

Loomer a vizitat, de asemenea, Catedrala Adormirii Maicii Domnului din complexul Lavra Kiev-Pecersk, unul dintre cele mai importante repere religioase ale ţării, care a fost ţinta unui atac cu drone ruseşti în iunie.

Într-un videoclip înregistrat din interiorul bisericii, ea l-a acuzat pe Vladimir Putin de ipocrizie pentru că prezintă Rusia ca o naţiune pro-creştină - o perspectivă pe care mulţi evanghelici americani par să o împărtăşească. "Pur şi simplu nu cred că ar trebui să ţi se permită să spui că protejezi creştinismul dacă încerci să-l loveşti cu drone pe Iisus Hristos", a remarcat Loomer.

Loomer s-a întâlnit, de asemenea, cu rabinul-şef al Ucrainei, Moshe Reuven Azman, şi a vizitat o filială a lanţului McDonald's lovită în repetate rânduri de rachete ruseşti. Loomer a comandat un cheeseburger şi s-a aşezat în mod demonstrativ la o masă din exterior, în faţa unei clădiri distruse, în cartierul Lukianivka din Kiev, puternic bombardat.

Vineri, rabinul-şef a scris: "Am avut onoarea de a o primi pe Laura Loomer - ale cărei opinii au o influenţă semnificativă asupra publicului american şi care este binecunoscută pentru legăturile sale strânse cu preşedintele Donald Trump - la Sinagoga Centrală a Ucrainei. Discuţia a fost sinceră. I-am spus adevărul despre acest război teribil - despre bombardamentele zilnice ruseşti, despre copiii şi civilii ucişi, despre oraşele şi satele distruse şi despre durerea pe care familiile ucrainene o îndură în fiecare zi".

Loomer îşi face mea culpa

La rândul său, Laura Loomer şi-a continuat postările favorabile Kievului şi nu a ezitat să-şi facă mea culpa: "Printre cele mai urâte lucruri pe care le-am spus anterior, când banii noştri din impozite erau trimişi în Ucraina, se numără afirmaţiile că nu-mi pasă ce se întâmplă cu Ucraina şi că Putin ar trebui pur şi simplu să o cucerească. Am fost atât de puternic influenţată de propaganda din conţinutul pe care îl consumam online, încât am ajuns să cred că ucrainenii erau nişte neonazişti nerecunoscători care voiau doar să stoarcă America de bani, în timp ce ţara ardea sub conducerea lui Joe Biden. Mi-am dat seama că ucrainenii sunt printre cei mai amabili, mai ospitalieri şi mai pro-americani oameni. Oriunde m-am dus, toată lumea mi-a mulţumit cu căldură pentru că sunt americană şi, în ciuda a ceea ce ni s-a spus, toţi cei pe care i-am întâlnit în Ucraina îl iubesc cu adevărat pe preşedintele Trump, inclusiv preşedintele Zelenski, care mi-a spus că vrea să fie un partener egal al SUA şi un aliat pe viaţă. Sper ca Zelenski să reuşească să-şi menţină ţara în siguranţă şi să ajute SUA să-şi dezvolte capacităţile de producţie de drone şi sper ca preşedintele Trump să poată contribui la încheierea rapidă a războiului dintre Rusia şi Ucraina, astfel încât oamenii din ambele ţări să poată duce o viaţă prosperă şi fericită", a postat Laura Loomer, vineri seara, pe X.