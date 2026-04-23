Video Copile de 13 şi 14 ani, exploatate de sora mai mare într-un apartament din Iaşi. Le-a spus că le duce la salon

Şi-a traficat propriile surori, de 13 şi 14 ani şi le-a luat de acasă, într-o vacanţa de schi, cu pretextul că le-a găsit să facă menaj într-un apartament. Este povestea cumplită a două copile care au fost obligate să se prostitueze chiar de sora mai mare şi de iubitul acesteia. Tânăra de 20 de ani le aranja şi le făcea poze pe care le posta pe internet, pentru a le găsi clienţi.

de Clara Mihociu

la 23.04.2026 , 14:12

Copilele aveau atunci 13 respectiv 14 ani. Se întâmpla totul în luna februarie a anului trecut, chiar în vacanța respectivă. Tânăra de 20 de ani le-a chemat pe surorile ei mai mici, provenind dintr-o familie săracă, în oraș, sub pretextul că le duce la cumpărături și la salon pentru a le aranja părul. 

Ulterior, alături de iubitul ei de 29 de ani, a închiriat un apartament iar acolo le aduceau copilelor clienți. S-a întâmplat acest lucru timp de mai multe luni, inclusiv tânăra de 20 de ani era pusă să se prostitueze de către iubitul ei de 29 de ani.

În cele din urmă, totul a ajuns și la anchetatori, care au deschis în acest caz un dosar penal pentru proxenetism. Atât bărbatul de 29 de ani, cât și fata de 20 de ani, au fost acum arestați preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, iar fetele primesc consiliere psihologică.

