Ministerul Mediului face încă un pas în combaterea infracțiunilor de mediu. De luna trecută, comisarii pot observa activități ilegale, din zone în care nu pot fi văzuți. Asta cu ajutorul unei drone de ultimă generație, echipată cu cameră cu termoviziune.​ Ceea ce înseamnă că poate detecta până şi focare de deşeuri care ard mocnit, dar pot ajunge şi în locuri greu accesibile pentru inspectori. Echipamentul a fost achiziţionat cu bani europeni.

Aceasta este noua dronă a Gărzii de Mediu din Braşov. Am văzut-o şi noi survolând deasupra comunei Sânpetru, în apropierea rezervației naturale Lempeş.

Aşa arată ochii din cer ai Gărzii Naţionale de Mediu. Aceasta este camera video de înaltă performanţă, care are inclusiv senzori de infraroşu, iar cele două baterii ale dronei asigură o autonomie totală de zbor de peste 30 de minute.

"Aceasta este camera. Aici, pe telecomandă, avem toate informaţiile. Văd de la altitudine, pe infraroşu, unde suntem poziţionaţi şi aşa mai departe.", explică Ionuț Moja, comisar Garda de Mediu Braşov.

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Iar aparatul este un „spion aerian" perfect. Poate coborî până la 100 de metri deasupra solului fără să-i fie auzit motorul.

"De asemenea, putem să vedem cu ea chiar în profunzime. Deci, dacă sunt deşeuri îngropate în sol şi degajă o anumită temperatură, cu această cameră putem să vedem.", adaugă Ionuţ Moja.

"Mi se pare un sistem foarte interesant. Mă bucur să văd că se fac investiţii în tehnologie de genul acesta. Şi consider că o să fie mult mai practic, astfel încât să poată identifica deşeurile din zonele mai greu accesibile şi focarele de pe raza localităţii.", precizează Marian Arhire, primar comuna Sânpetru.

"Noi mergem, în special, pe zona de abandonări de deşeuri, în zonele de areal întins sau în zonele cu vegetaţie abundentă care nu sunt vizibile, în zone de cursuri de apă. Toate imaginile care sunt filmate cu această dronă sunt probe în instanţă. Deci noi putem să utilizăm aceste drone în filmările noastre şi, ulterior, putem să aplicăm sancţiunile legale, chiar dacă nu ne-am deplasat fizic în teren.", spune Cristina Veştemean, comisar Garda de Mediu Braşov.

Echipamentul a fost achiziţionat prin fonduri PNRR şi a costat 60 de mii de euro.