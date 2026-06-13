În contextul creșterii costurilor la energie electrică, tot mai mulți europeni caută soluții prin care să își reducă facturile fără investiții majore. Una dintre cele mai populare opțiuni sunt panourile solare "plug-in", o tehnologie care poate fi instalată rapid inclusiv la apartament, scrie Blic.rs .

Sistemul care reduce factura la curent cu până la 25%. Se montează rapid chiar și la apartament - Shutterstock

Spre deosebire de centralele fotovoltaice clasice, care necesită lucrări complexe și investiții consistente, aceste sisteme sunt formate, de regulă, din unul sau două panouri solare și un microinvertor. Ele pot fi montate pe balcon, terasă, fațadă, în curte sau pe acoperiș și, în multe cazuri, utilizatorii le pot instala chiar singuri.

Energia produsă este consumată direct în locuință, reducând cantitatea de electricitate care trebuie cumpărată din rețea. Astfel, proprietarii își pot diminua semnificativ costurile lunare.

Peste un milion de instalații doar în Germania

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Cel mai mare succes al acestor sisteme se înregistrează în Germania, unde numărul instalațiilor înregistrate a depășit deja pragul de un milion. Interesul crește însă rapid și în Franța, Italia, Olanda, Polonia și alte state europene.

Potrivit estimărilor specialiștilor, în Europa funcționează în prezent între patru și cinci milioane de sisteme de panouri solare plug-in, incluzând și unitățile care nu au fost niciodată înregistrate oficial.

Popularitatea lor este explicată și de faptul că pot fi utilizate nu doar de proprietarii de case, ci și de cei care locuiesc la bloc. Panourile pot fi fixate pe balcoane sau terase, iar în cazul unei mutări pot fi demontate și transportate relativ ușor.

Se instalează în mai puțin de o oră

Jurnalistul Christopher Mims de la Wall Street Journal a testat un astfel de sistem după ce statul american Maryland a permis utilizarea acestora. Potrivit acestuia, instalarea a durat mai puțin de o oră. După conectarea panoului la microinvertor și la o priză exterioară, sistemul a început imediat să producă energie pentru gospodărie.

Specialiștii subliniază însă că priza nu generează energie, ci reprezintă doar punctul prin care electricitatea produsă de panouri ajunge la aparatele din locuință.

Facturi mai mici cu până la 25%

Conform primului raport european dedicat sistemelor plug-in, publicat de SolarPower Europe, aceste instalații pot acoperi între 5% și 25% din consumul anual de energie al unei gospodării. Economiile depind de dimensiunea sistemului, orientarea panourilor, nivelul de însorire și obiceiurile de consum ale familiei.

Raportul arată că investiția este recuperată, de regulă, în interval de doi până la șase ani, ceea ce explică interesul tot mai mare al consumatorilor. Experții atrag însă atenția că aceste sisteme nu sunt concepute pentru a elimina complet factura la electricitate, ci pentru a reduce consumul preluat din rețeaua publică în timpul zilei.

În Germania, puterea unui astfel de sistem este limitată, în general, la 800 de wați. Chiar dacă nu poate alimenta întreaga locuință, acesta poate contribui semnificativ la reducerea consumului zilnic.