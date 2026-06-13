La început de vară, grătarele și petrecerile zgomotoase în aer liber trebuie uitate! Românii care își deranjează vecinii cu petreceri zgomotoase vor fi sancționați mai dur de acum.

Amenzile pentru o petrecere la grătar sau un eveniment privat organizat în curte, la cort sau în spații special amenajate, dar lângă locuințele oamenilor, pot fi foarte mari. Ajung la sume cuprinse între 4 și 6 mii de lei, iar dacă poliția revine în acel loc din același motiv în decurs de 72 de ore atunci amenzile ajung să fie cuprinse între 6 mii și 12 mii de lei.

În același timp aceste amenzi pot fi înlocuite cu ore de muncă în folosul comunității între 100 și 150 de ore. Nu scapă de astfel de amenzi nici cei de la bloc care își deranjează vecinii în afara timpului de odihnă, între orele 22 și 8 sau 13-14 care dau muzica la volum maximum. Atunci amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei și dacă acest lucru se repetă în decurs de 72 de ore atunci ele pot crește până la 4-6.000 de lei și pot fi transformate în ore în folosul comunității între 70 și 120 de ore.

Noile prevedere au fost promulgate de președintele României și vin acum la început de vară atunci când petrecerile în aer liber sunt din ce în ce mai des motivul de conflict între vecini.