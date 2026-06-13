Ruine transformate în centre multifuncţionale! Se întâmplă în municipiul Braşov, acolo unde primăria are în plan să reabiliteze centralele şi punctele termice abandonate. Proiectul presupune curățarea completă a clădirilor şi refacerea sau înlocuirea elementelor de construcţie stricate. Apoi, vor fi transformate în imobile utile, care să servească nevoilor curente ale comunității.Practic, vor primi "o nouă şansă la viaţă".

Punctele termice şi centralele cartierelor au fost construite în anii '80 şi adăpostite în clădiri cu un singur nivel, amplasate între blocuri. De câţiva ani, odată cu modernizarea sistemului de termoficare, imobilele au fost abandonate.

"Aşa arată unul dintre punctele termice din municipiul Braşov care va fi reabilitat în acest program de investiţii. Clădirea are o suprafaţă totală de aproximativ 300 de metri pătraţi. E în paragină şi vedem acest lucru foarte simplu în interior: o mare de deşeuri, inclusiv bucăţi de ţeavă din ceea ce a fost la un moment dat sistemul centralizat de termoficare al Braşovului", transmite Claudiu Loghin, reporter Observator.

Primăria Braşov are în plan să reabiliteze două centrale şi un punct termic, pe care să le transforme în centre multifuncţionale. Costurile se ridică la suma de zece milioane de lei.

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"Cred că e o idee bună, decât să rămână în situaţia în care sunt", a precizat un localnic.

"Da, ar fi bine. Pentru că ocupă loc. Pe alocuri s-au spart geamurile, se adăpostesc oamenii străzii", a spus altă persoană.

"Să facă ceva pentru băieţii ăştia care nu au unde să doarmă, cum sunt bătrânii, copiii străzii", a mai adăugat un localnic.

"Suma totală pentru reabilitarea celor trei este undeva în jur de zece milioane de lei. Obiectivul este, pe de-o parte să facem facilităţi medicale, poate cabinete pentru medici de familia. Şi o altă parte să facem pentru petrecerea timpului liber, fie că vorbim de tineri, fie pentru persoane vârstnice", a subliniat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Braşov.

Însă, nu este o premieră la Braşov. O astfel de ruină a fost transformată într-un sediu modern pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, iar alta va fi transformată într-un centru social pentru copii şi familii vulnerabile.