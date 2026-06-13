Un acord preliminar SUA-Iran ar putea fi semnat în 24 de ore, anunţă un mediator-cheie. Teheranul neagă

Un acord preliminar între SUA și Iran ar putea fi semnat în 24 de ore, a anunţat premierul pakistanez, Shehbaz Sharif. Potrivit acestuia, textul final al înţelegerii a fost încheiat, scriu agenţiile Reuters şi AFP. Între timp, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat, potrivit presei de stat, că momentul exact al semnării memorandumului de la Islamabad cu Statele Unite nu va fi duminică.

Se apropie sfârşitul războiului SUA-Iran? Pakistan susține că acordul de pace ar putea fi semnat în 24 de ore - X

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat sâmbătă că Statele Unite şi Iranul au convenit asupra unui cadru pentru un acord de pace care ar pune capăt conflictului de luni de zile din Orientul Mijlociu, textul final al înţelegerii fiind încheiat.

Pakistanul se pregăteşte acum pentru o semnare electronică, aşteptată în următoarele 24 de ore, a adăugat Sharif, al cărui guvern a asigurat medierea între SUA şi Iran.

"Suntem mai aproape ca niciodată de un acord de pace. Deşi finalizarea va avea loc probabil în următoarele 24 de ore, Pakistanul se pregăteşte pentru semnarea electronică a acordului de pace imediat după aceea, urmată de discuţii tehnice săptămâna viitoare", a scris el într-un mesaj pe X.

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Declaraţii contradictorii din partea SUA şi a Iranului

Anunțul vine într-un context marcat de declarații contradictorii din partea Washingtonului și Teheranului. Președintele american Donald Trump a respins recent informațiile publicate de presa iraniană privind conținutul negocierilor. Liderul de la Casa Albă a susținut că termenii prezentați public de partea iraniană nu corespund documentelor convenite între negociatori.

La rândul său, Teheranul a transmis în ultimele zile că un acord nu a fost niciodată mai aproape de concretizare. Presa de stat iraniană a relatat că proiectul de înțelegere ar include redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încetarea războiului din Liban. Informațiile nu au fost confirmate oficial de administrația americană.

Vicepreședintele american JD Vance a negat speculațiile privind eliberarea imediată de fonduri către Iran. El a afirmat că eventualele beneficii economice ar urma să fie condiționate de respectarea obligațiilor asumate de Teheran.

Potrivit unor surse citate în presa internațională, administrația Trump încearcă să finalizeze acordul înaintea summitului G7, programat luni. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, s-a declarat optimist în privința unei soluții rapide. Oficialul american a sugerat că un acord ar putea fi obținut în acest weekend sau la începutul săptămânii viitoare.

Conflictul dintre SUA și Iran durează de peste trei luni și a generat tensiuni majore în regiune. Printre efectele sale s-au numărat perturbarea transportului maritim în Golful Persic, atacuri asupra infrastructurii energetice și creșterea prețurilor la energie pe piețele internaționale. Deocamdată, nici Washingtonul și nici Teheranul nu au confirmat oficial semnarea unui acord de pace.