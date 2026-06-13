Tată ameninţat cu un cuţit în curtea unei şcoli din Neamţ. Conflictul ar fi pornit de la copii

Un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost reținut de polițiști după un incident petrecut în curtea unei unități de învățământ din Roznov, județul Neamț.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ au anunţat, sâmbătă, că poliţştii au fost sesizaţi, vineri, prin apel 112, de către un bărbat în vârstă de 44 de ani, cu privire la faptul că a fost ameninţat de un alt bărbat.

”În urma verificărilor desfăşurate de poliţişti a rezultat faptul că, în timp ce persoana vătămată se afla în curtea unei unităţi de învăţământ din Roznov, pe fondul unor neînţelegeri legate de copiii minori ai celor doi, un bărbat de 48 de ani, ar fi provocat scandal şi l-ar fi ameninţat cu un cuţit, provocând indignarea celor prezenţi şi tulburând ordinea şi liniştea publică”, au afirmat reprezentanţii IPJ Neamţ.

Bărbatul a fost identificat la scurt timp şi dus la sediul poliţiei pentru audieri.

Articolul continuă după reclamă

El a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de ameninţare, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.