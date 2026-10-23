Crăciunul bate la ușă cu două luni mai devreme, cel puțin în magazine! Rafturile s-au umplut de ornamente festive, influencerii își prezintă achizițiile, iar febra cumpărăturilor începe să crească deja. Pentru unii, e bucuria anticipării, pentru alții, o grabă nejustificată, toţi cedăm însă mai devreme sau mai târziu impulsului de a cumpăra ceva. Şi asta pentru că, în spatele decorurilor strălucitoare, este o strategie de marketing eficientă menită să prelungească sezonul de consum şi să ne facă să cheltuim cât mai mult.

Crăciunul începe din octombrie pe reţelele sociale

Vine, dar cu siguranță nu mâine! Mai avem de așteptat… 63 de zile până la Crăciun. Cu toate acestea, magazinele sunt deja pline de decorațiuni festive, iar pe rețelele de socializare atmosfera sărbătorilor începe să se instaleze.

Un cozonac azi, câteva fursecuri mâine... apoi arătăm lista de Crăciun, cumpărăturile făcute deja, o idee pentru bradul festiv şi cele mai frumoase hârtii de împachetat. Un trend pe care influencerii NU pot să-l rateze, chiar dacă este doar octombrie, aşa că platformele sociale au devenit deja un Târg de Sărbători plin de produse pe care TREBUIE să le avem şi noi.

Articolul continuă după reclamă

Andreia nu a mai putut aştepta încă două luni ca să îşi decoreze casa şi a prezentat deja urmăritorilor ei ce și-a cumpărat.

"În fiecare an, sunt nerăbdătoare să văd ce decoraţiuni noi apar în magazine. Am început să fac cumpărături din octombrie, am luat multe decoraţiuni. Când le văd în magazine nu mă pot abţine. Mă bucur ca un copil la fiecare achiziţie", a declarat Andreia Fuşie.

"De multe ori, anticiparea unui eveniment poate fi satisfăcătoare, ne oferă acest sentiment de entuziasm, de motivație. Putem vorbi și de o nevoie de predictibilitate și control. Când vine un eveniment pe care noi putem să-l organizăm, să-l anticipăm, atunci viitorul devine mai familiar, mai ușor de anticipat. Această sărbătoare vine cu o componentă emoțională puternică: aduce amintiri, tradiții, experiențe din copilărie pe care noi ne dorim să le retrăim an de an", a explicat Evelina Vrânceanu, psiholog şi terapeut integrativ.

Decoraţiunile de Crăciun, la raft cu cele de Halloween

Dar tocmai tradiţia ne spune că este un pic prea devreme pentru avalanşa de ornamente festive. Crăciunul e iarna, iar noi mai avem o lună întreagă de toamnă şi câteva zile.

"Sunt foarte surprinsă de faptul că decorațiunile de Crăciun sunt puse laolaltă cu cele de Halloween. Este mult prea devreme", a precizat Anca, o tânără de 19 ani.

"Este mult prea devreme. Nici măcar nu este anotimpul potrivit, nu este suficient de frig încât să poți spune că a venit iarna. De plictiseală… Au și ei un hobby, le place să-și facă locuința frumoasă", a adăugat Toni.

"Am fost puțin surprinsă, mi se pare cam devreme. Și decorațiunile și dulciurile de Paște sunt introduse devreme în magazine, la fel și cele de Halloween", a punctat şi Valentina.

De ce apar decoraţiunile de Crăciun atât de devreme în magazine

Dacă la noi este vorba de emoţie, pentru comercianţi e strategie de marketing. Cu cât avem mai mult timp pentru cumpărături, cu atât vom cheltui mai mult înainte ca bugetul să fie afectat de facturile de iarnă.

"Nu trebuie abandonată ideea sărbătorilor ca un festival al cadourilor, care are legătură cu capitalismul, cu consumul. Unii se pregătesc din timp tocmai pentru tot acest festival al cadourilor, alții așteaptă momentul sărbătorilor pentru un plus de liniște într-o societate tot mai prinsă în agitația zilnică", a subliniat Antonio Amuza, sociolog.

"Totul devine din ce în ce mai comercial și nu mai este un sentiment care vine din interior, ci unul dictat din exterior, de piață", a transmis Anca.

"Noi, românii, avem și chestia asta: să fim pregătiți, mai ales în perioada sărbătorilor, să avem de toate", mai spune Valentina.

Ce spun psihologii despre fenomen

Aşadar, graba poate strica treaba. Pe lângă riscul de a ne goli portofelele înainte de vreme, există și pericolul de a sări peste etape și de a uita să ne bucurăm de frumusețea prezentului.

"Este sănătos să ne facem planuri, asta ne poate aduce o stare de motivație, de energie. Însă să nu trăim întotdeauna cu gândul la următorul eveniment important, pentru că astfel restul zilelor ajung să fie doar o perioadă pe care noi o traversăm. Dacă eu mă gândesc: "Abia aștept să vină weekendul, concediul, Crăciunul", nu mai experimentăm tot ce aduce viața și toate bucuriile pe care le putem găsi în lucrurile mici, nu doar în evenimentele importante ale anului", a concluzionat psihologul.