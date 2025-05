Bărbatul de 59 de ani a fost oprit de poliţiştii rutieri în centrul Capitalei în vara anului trecut. Nu a trecut testul la alcool, astfel agenţii l-au dus la un spital pentru recoltare de probe biologice. Analizele au arătat că avea o alcoolemie record: 1,83 de grame pur în sânge. A rămas fără permis şi i-a fost deschis un dosar penal. Nici el şi nici avocatul său nu se aşteptau ca judecătorii să fie îngăduitori şi să renunţe la aplicarea unei pedepse, verdict rar dat în sălile de judecată.

"În funcţie de modalitatea în care el vede o anumită faptă, în funcţie de împrejurările în care a fost comisă şi persoana infractorului, judecătorul are posibilitatea să renunţe la aplicarea pedepsei, stabilind un avertisment în sarcina persoanei", a declarat Vasile Nester, avocatul şoferului.

În motivarea deciziei, magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au explicat că au ținut cont de profesia și studiile barbatului. În plus, a mai contat și faptul ca acesta nu a mai avut probleme cu legea și a avut o atitudine cooperanta de-a lungul procesului.

Decizia judecătorilor, criticată de activiştii care se luptă cu problema şoferilor prinşi băuţi sau drogaţi la volan

Şoferul este un cercetător ştiinţific, din Franţa, care a fost stabilit în România pentru câteva luni în interes de serviciu. Acesta are în continuare permisul luat, asta pentru că decizia judecătorilor nu este definitivă, însă ar putea fi folosită şi în alte cazuri de acest fel. "Această soluţie este deschizătoare de drumuri şi eu cred că această soluţie este pronunţată şi pe fondul faptului ca legiuitorul, din punctul meu de vedere, a suprimat posibilitatea judecătorilor în soluţionarea dosarelor", a declarat avocatul şoferului.

Decizia judecătorilor este criticată de activiştii care se luptă cu problema şoferilor prinşi băuţi sau drogaţi la volan. "Este grav ca in justitie, in loc sa aprecieze, obiectiv, elementele de particularitate ale cazului si sa dispuna in consecinta, in functie de risc si de periculozitatea faptei, sunt identificate tot felul de situatii pentru a diminua raspunderea celor implicati", a spus Cătălin Codescu, preşedinte Asociaţia Victimelor Accidentelor Rutiere.

Conducerea sub influenţa alcoolului se pedepseşte cu închisoarea de la unu până la cinci ani. Ultimele date la nivel european arată că România rămâne fruntaşă la numărul de persoane care îşi pierd viaţa în urma accidentelor rutiere.

