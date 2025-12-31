Video Momentul în care un șofer pierde controlul într-o curbă periculoasă și intră într-un TIR, pe DN11
Un alt accident spectaculos a avut loc pe DN11, aproape de localitatea Oituz, din judeţul Bacău.
Incidentul a fost surprins de o cameră de bord a unui alt participant la trafic. Pe imagini se vede cum conducătorul unui autoturism pierde controlul volanului într-o curbă periculoasă, cel mai probabil din cauza neadaptării vitezei la condiţiile de trafic, apoi derapează şi intră într-un TIR care venea sensul opus.
Din fericire, deşi se putea uşor transforma în tragedie acest accident, nimeni nu a fost rănit.
