Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Momentul în care un șofer pierde controlul într-o curbă periculoasă și intră într-un TIR, pe DN11

Un alt accident spectaculos a avut loc pe DN11, aproape de localitatea Oituz, din judeţul Bacău.

de Redactia Observator

la 31.12.2025 , 14:37

Incidentul a fost surprins de o cameră de bord a unui alt participant la trafic. Pe imagini se vede cum conducătorul unui autoturism pierde controlul volanului într-o curbă periculoasă, cel mai probabil din cauza neadaptării vitezei la condiţiile de trafic, apoi derapează şi intră într-un TIR care venea sensul opus.

Din fericire, deşi se putea uşor transforma în tragedie acest accident, nimeni nu a fost rănit.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

tir dn 11 bacau sofer accident curba contrasens
Înapoi la Homepage
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: &#8220;Ne simțim foarte bine&#8221;
Prima imagine cu Dan Petrescu după diagnosticul crunt și chimioterapie. Cum arată acum fostul antrenor
Prima imagine cu Dan Petrescu după diagnosticul crunt și chimioterapie. Cum arată acum fostul antrenor
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Previziunile Financial Times pentru 2026: „Bula AI se sparge, roboții umanoizi apar în case”. Cum va evolua războiul Rusia-Ucraina
Previziunile Financial Times pentru 2026: „Bula AI se sparge, roboții umanoizi apar în case”. Cum va evolua războiul Rusia-Ucraina
S-au găsit substanțe afrodisiace în casa Rodicăi Stănoiu! Ancheta continuă după moartea ei
S-au găsit substanțe afrodisiace în casa Rodicăi Stănoiu! Ancheta continuă după moartea ei
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi dori şi în România un mall dedicat produselor second-hand?
Observator » Evenimente » Momentul în care un șofer pierde controlul într-o curbă periculoasă și intră într-un TIR, pe DN11