Şi-a văzut moartea cu ochii. O femeie din Capitală a fost spulberată în această dimineaţă în timp ce mergea liniştită pe trotuar, de o dubă scăpată de sub control care a ieşit de pe şosea. S-a întâmplat pe bulevardul Dimitrie Pompeiu, iar şoferul de 21 de ani nu înţelege ce s-a întâmplat. Le-a spus însă poliţiştilor că a văzut negru înaintea ochilor şi a avut un moment în care şi-ar fi pierdut cunoştinţa. În maşină se aflau 4 cetăţeni ucraineni care mergeau la muncă. Au scăpat nevătămaţi, însă victima a fost dusă de urgenţă la spital.

Accidentul a avut loc la ora 8 şi 40 de minute, pe bulevardul Dimitrie Pompeiu. Un şofer de 21 de ani care conducea o dubă pe sensul de mers spre Autostrada A3 a pierdut controlul, a ieşit de pe şosea şi a urcat pe trotuar.

"Am văzut că intră aşa... Doamne, m-am speriat că era pe mine să mă ia şi când o văd pe doamna, jap! Că dânsa venea aşa! Sau era de aici nu mai ştiu că m-am pierdut imediat! Şi eu strigam: "Opreşte, opreşte!". "Măi, copile! Măi, omule!", a povestit un martor al accidentului din Capitală.

O femeie, grav rănită. Mașina a continuat zeci de metri pe trotuar

Oamenii care i-au ieşit în cale au scăpat doar cu noroc. Chiar şi aşa, o femeie a fost grav rănită, iar mai multe bucăţi din maşină s-au împrăştiat pe trotuar în urma impactului.

Femeia are 41 de ani şi a fost dusă la Spitalul Floreasca. Are mai multe coaste rupte şi este internată la ATI, sub supravegherea medicilor. O altă femeie care se afla pe trotuar în momentul accidentului îşi revine cu greu din şoc. A fost şi ea la un pas să fie spulberată.

"Doamne, dar ce m-am speriat! Ştiţi ce a însemnat câteva secunde... să mă ia pe mine?!", a precizat un alt martor.

"Dar ce noroc am avut! Şi acum îmi tremură mâinile! A fost ceva de secundă, buf! Şi gata! Nu a fost nimic altceva!", a adăugat altă persoană prezentă la faţa locului.

Șoferul susține că i s-a făcut rău

Şoferul le-a spus poliţiştilor că i s-a făcut rău.

Poliţist: Exact aici, când ai intrat, ai simţit că ţi s-a făcut rău?

Şofer: Da. Eu nu am văzut nimic!

Poliţist: Eşti cunoscut cu un istoric medical?

Şofer: Nu am avut niciodată nimic.

Poliţist: Dar ai tras de volan, s-a întâmplat ceva?

Şofer: Efectiv, eu nu ştiu! Cred că mi-am pierdut cunoştinţa şi am făcut-o!

"Când s-a coborât, e un copilaş, tremura tot! Zic, ce s-a întâmplat, măi, mamă? Zice: "Doamnă, nu am mai văzut! Mi-am pierdut vederea!", a explicat o femeie.

Testele pentru alcool și droguri, negative

Pompierii sosiţi la locul accidentului au folosit şi stingătoarele, după ce la una dintre roţile dubei a apărut o flacără.

În maşină se mai aflau patru cetăţeni ucraineni, pe care şoferul îi transporta la muncă.

Şoferul a fost testat pentru alcool şi droguri, dar ambele teste au fost negative. Ancheta poliţiştilor va stabili dinamica exactă a accidentului, dar şi ce a provocat starea de rău a şoferului.

