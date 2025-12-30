Antena Meniu Search
O tragedie a fost evitată la limită în "curba morții" de la Curături, lângă Iaşi. Un şofer grăbit a forţat o depăşire pe linia continuă, dar nu a apucat să o termine în timp.

de Redactia Observator

la 30.12.2025 , 14:25

Pe imaginile surprinse de o cameră de bord se observă cum conducătorul autoturismului decide să depăşească camionul, deşi se afla într-o curbă fără vizibilitate.

Doar prezenţa de spirit a şoferului maşinii care venea din sens opus a reuşit să le salveze vieţile. Acesta a frânat la timp şi a evitat astfel un impact frontal devastator. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

