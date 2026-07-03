În era rețelelor sociale, infidelitatea nu mai începe neapărat față în faţă, ci cu un like, un comentariu sau un schimb de mesaje care se poate prelungi dincolo de ecran. Specialiştii îi spun "micro-infidelitate", adică gesturi care, inofensive la prima vedere, pot distruge încrederea într-o relaţie. Cum a schimbat internetul termenul de infidelitate şi care este pragul acesteia în online, vedeţi într-un material Observator 16.

"Nu suntem siguri pe noi, poate avem nevoie de consimțământul altei persoane, ne dorim atenție din mai multe părți. L-am confruntat și nu mai suntem împreună pentru că a recunoscut că dădea like-uri, comentarii, le spunea cât sunt de frumoase. A zis că așa e natura lui de bărbat", spune Daria. Este explicaţia pe care a primit-o Daria după jumătate de an de relaţie. Norocul ei a fost că a "citit" la timp semnele infidelităţii online. "În momentul în care devine distant, începe să devină agresiv în materie de telefon, să ascundă, să fie mai închis în el", spune Daria.

Până şi algoritmii încurajează infidelitatea online

Pentru Mihai, înşelatul este însă mult mai mult de atât. Deşi are doar 19 ani, a învăţat pe propria piele cât de importantă este comunicarea după ce comportamentul lui din online a fost înţeles greşit de iubita sa. "Like-ul e public, se vede, nu te ascunzi de nimeni, dar în momentul în care apar niște conversații ascunse, mesaje, apropouri, te vezi pe ascuns atunci da e înșelat. Şi eu am avut la rândul meu când am fost acuzat de anumite chestii și nu a fost cazul să fie așa. I se părea că mă uit cumva, că îmi permit glume mai așa și i-am explicat situația că suntem colegi, că ne înțelegem. Că trebuie să aibă încredere atât în ea, cât și în mine. Am avut o comunicare eficientă și am rezovat toate problemele la timp", spune Mihai.

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Şi totuşi, unde se termină socializarea și unde începe, de fapt, infidelitatea? În era relațiilor digitale, un like dat mereu aceleiași persoane, reacții la fiecare story şi comentarii constante pe instagram sau facebook sunt, pentru mulţi, semne clare ale unei apropieri online. Psihologii spun că, în spatele ei stă, de fapt, nevoia de validare. Nu conversaţia în sine este problema, ci scopul ei. "Trăim într-o lume în care suntem dependenți de această apreciere, cumva am uitat să ne bucurăm de noi, de cine suntem, de ceea ce avem, nu ne mai autovalidăm. Acum, de când există și second life trebuie să fim validați și în viața reală și în cea virtuală. Puteți să faceți exemplu de genul: oare mă simt vinovat mă simt anxios neliniște dacă partenerul vede ceea ce am scris? Dacă simt aceste lucruri înseamnă am investit acolo mai mult decât las să se vadă. deja în mintea mea am o intenție ascunsă", a declarat Cristina Dincu, psiholog.

Inocente sau nu, multe inimioare online i-au dus pe unii direct la divorţ

Din cafenele și întâlniri față în față relațiile s-au mutat în chaturi și notificări. Tehnologia a schimbat modul în care oamenii se apropie dar nu și nevoia de sinceritate și încredere între 2 parteneri. Specialiștii au numit acest fenomen micro-infidelitate: adică acele gesturi mici, aparent inofensive, dar care pot pune în pericol încrederea dintre parteneri. "Există două categorii de persoane: cei care se afişează cu partenerul lor şi să îşi facă relaţia publică în acest jurnal digital vs. cei care par întotdeauna că sunt singuri şi care se postează ca şi cum nu ar fi într-o relaţie iar cel mai probabil, realitatea e undeva la mijloc", a declarat Anca Chiru, specialist social media. Specialiştii spun că până şi algoritmii încurajează infidelitatea online. "Algoritmii vor să ne facă să stăm mai mult pe rețele. Dai mai multe like-uri unei persoane, vor apărea mai des postările acelei persoane. Practic, universul tău se reduce la pagina cu care interacționezi", a declarat Cătălin Anghel, specialist IT.

Inocente sau nu, multe inimioare online i-au dus pe unii direct la divorţ. "Sunt situaţii, sunt speţe în care motivul de divorţ a fost exclusiv infidelitatea online. Pot constitui probe la dosar inclusiv înregistrările, inclusiv print screenurile, mesajele. Nu există o mare diferenţă în ceea ce priveşte percepţia judecătorilor în cazul unui dosar de divorţ", a declarat Mădălina Ghioca, avocat. Mare atenţie însă! În spatele mesajelor private, se pot ascunde "testeri de fidelitate". Adică fete tinere şi frumoase plătite să-i ademenească pe bărbaţi la o întâlnire, la cererea partenerelor lor. Doar că de multe ori, conturile lor sunt false. Cei care le gestionează, încasează banii, iar apoi nu mai răspund.