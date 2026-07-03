Algele au pus stăpânire pe litoral: turiștii spun că marea arată ca o "salată"

Este vineri, iar cine se pregătește de un weekend la mare trebuie să știe foarte clar ce îl așteaptă. Avem vreme perfectă, apă caldă, dar și un fenomen neplăcut pentru turiști. Unii au comparat marea cu o salată, atât de multe alge s-au strâns în apropiere de mal.

Este un fenomen cât se poate de normal. Ceea ce nu este normal însă este faptul că nimeni nu pare să le strângă.

Reprezentanții Apelor Române Dobrogea Litoral spun că intervin în fiecare seară după plecarea turiștilor cu utilaje și muncitori pentru a strânge algele adunate aici la mal. Din apă însă, situația se schimbă pentru că instituția ne-a spus puțin mai devreme că nu are un utilaj să facă acest lucru, să îndepărteze algele din apă. Și operatorii de plaje le adună în fiecare dimineață, însă, după cum se vede și acum, covorul de alge revine la mal spre nemulțumirea turiștilor.

Specialiștii explică fenomenul drept unul natural. Gurile de vărsare ale Dunării aduc în Marea Neagră nutrienți care favorizează dezvoltarea algelor. Iar fenomenul de upwelling a creat condiții favorabile pentru înmulțirea lor.

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La prima furtună, algele slab fixate pe fundul mării s-au desprins și au fost aduse de curenți până la țărm. Spre deosebire de litoralul românesc pe plajele din Bulgaria nu vedem acest peisaj.

Diferența față de litoralul vecinilor este dată de așezarea geografică, dar și de curenții marini care nu favorizează dezvoltarea acestor alge.