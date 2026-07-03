Vremea de mâine 4 iulie. Vijelii, grindină și ploi în mai multe regiuni. Temperaturile scad şi cu 10 grade
Vremea se răcește ușor în cea mai mare parte a țării, însă instabilitatea atmosferică va continua să provoace ploi, vijelii, descărcări electrice și grindină. Cele mai afectate vor fi sudul și estul țării, în timp ce temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade Celsius.
La noapte, vremea va fi instabilă în sudul și estul Transilvaniei, în Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei. Vor fi înnorări temporar accentuate, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 50 l/mp. În restul teritoriului, cerul se va degaja treptat, iar manifestări specifice instabilității atmosferice vor mai fi pe spații mici, la începutul intervalului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiuni și 21 de grade pe litoral. Izolat, mai ales în centrul teritoriului, vor fi condiții de ceață.
Vremea de mâine 4 iulie în ţară
Valorile termice vor scădea ușor și se vor apropia de normele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. Local în Muntenia, mai ales pe parcursul zilei, vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și izolat de peste 20...30 l/mp. Vor fi condiții de grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor apărea doar izolat, mai ales în zona de munte. Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei în majoritatea regiunilor (viteze 45...50 km/h), cu valori mai mari în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, unde vor fi viteze la rafală de 50...70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade în Transilvania și 30 de grade în Oltenia, iar cele minime între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral.
Vremea de mâine 4 iulie în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, valorile termice vor scădea față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate pe parcursul zilei și vor fi averse (cantități de apă în general de 5...15 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (40...50 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Noaptea, cerul va deveni variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 15...16 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 13 grade.
La Cluj, vremea se menține răcoroasă, cu temperaturi maxime de aproximativ 22 de grade Celsius. Ploile vor continua, însă vor fi mai slabe decât cele înregistrate astăzi. Vântul va sufla mai puternic și va putea atinge viteze de până la 28 de kilometri pe oră, iar umiditatea aerului va scădea, dar se va menține la valori de peste 63%.
Vremea de mâine 4 iulie la munte
Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporar accentuate în prima parte a zilei, izolat în Carpații Meridionali și în Carpații Orientali, unde vor fi averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și vor fi condiții de grindină. Vântul va avea intensificări temporare pe parcursul zilei, cu rafale în general de 50...70 km/h. Valorile termice vor scădea ușorfață de ziua precedentă.
Vremea de mâine 4 iulie la mare
Vremea va fi normală termic. Cerul va avea înnorări temporare îndeosebi în prima parte a zilei, când trecător vor fi averse, în general slabe cantitativ (10... 15 l/mp), posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua, cu rafale de 45...55 km/h, trecător peste 60 -70 km/h, în deltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 29 de grade, iar cele minime între 17 și 20 de grade.
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 24 și 26 de grade.