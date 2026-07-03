Vremea de mâine 4 iulie. Vijelii, grindină și ploi în mai multe regiuni. Temperaturile scad şi cu 10 grade

Vremea de mâine 4 iulie. Furtuni, grindină și vânt în mai multe regiuni. Temperaturile scad şi cu 10 grade

La Cluj, vremea se menține răcoroasă, cu temperaturi maxime de aproximativ 22 de grade Celsius. Ploile vor continua, însă vor fi mai slabe decât cele înregistrate astăzi. Vântul va sufla mai puternic și va putea atinge viteze de până la 28 de kilometri pe oră, iar umiditatea aerului va scădea, dar se va menține la valori de peste 63%.

Vremea de mâine 4 iulie la munte

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporar accentuate în prima parte a zilei, izolat în Carpații Meridionali și în Carpații Orientali, unde vor fi averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și vor fi condiții de grindină. Vântul va avea intensificări temporare pe parcursul zilei, cu rafale în general de 50...70 km/h. Valorile termice vor scădea ușorfață de ziua precedentă.