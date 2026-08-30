Au venit ploile şi putem, în sfârşit, să vă dăm veşti bune legate de debitul Dunării.

Într-o singură zi, în aproape tot sectorul bulgăresc, nivelul apei a crescut cu până la 9 centimetri în unele zone. Au fost şi excepţii. La Ruse s-a înregistrat o scădere de 7 centimetri. Chiar şi aşa, toate restricțiile privind navigația rămân în vigoare.

În România, debitul Dunării la intrarea în țară va ajunge, în următoarele zile, la 1.600 de metri cubi pe secundă, după care va scădea până la 1.500.

Valorile se mențin sub mediile multianuale pentru lunile august și septembrie, iar ţara noastră rămâne în stare de alertă națională până pe 30 septembrie din cauza crizei energetice care a afectat grav capacitatea de producție de energie a țării.