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Cu cât se vinde un Ferrari la licitațiile ANAF. Mașina are doar 19.499 de kilometri

Cu cât se vinde un Ferrari la licitațiile ANAF. Mașina are doar 19.499 de kilometri - ANAF
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.08.2026, 16:05 | Modificat la 29.08.2026, 16:14

Un Ferrari Portofino fabricat în 2020 a fost scos la licitație pe platforma ANAF, iar prețul de pornire este de 502.082 de lei, cu TVA inclus, echivalentul a aproximativ 95.500 de euro. Autoturismul de lux a fost evaluat la peste un milion de lei, însă suma de la care începe licitația a fost redusă cu 50%.

Autoturismul a fost evaluat la 1.004.164 de lei, cu TVA inclus. Pentru actuala procedură, prețul de pornire a fost însă stabilit la 502.082 de lei, ceea ce reprezintă o reducere de 50% față de valoarea de evaluare.

Este cea de-a patra licitație organizată pentru acest automobil, potrivit informațiilor afișate pe platforma ANAF.

Cei care vor să participe trebuie să achite o taxă de participare de 50.208,20 lei, echivalentă cu aproximativ 10% din prețul de pornire.

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Până când se poate licita

Licitația pentru Ferrari Portofino a început pe 28 august 2026 și este programată să se încheie pe 27 septembrie 2026, la ora 07:00.

Prețul de 502.082 de lei reprezintă însă suma de pornire a licitației, nu neapărat prețul final cu care va fi adjudecată mașina. În cazul în care există mai mulți participanți interesați, valoarea finală poate crește în urma ofertelor depuse.

Redactia Observator
Redactia Observator
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