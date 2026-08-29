Un bărbat în vârstă de 58 de ani și-a pierdut viața, iar două femei au fost transportate la spital după ce au suferit atacuri de panică, în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă după-amiază la o locuință din Comănești. Primele informații indică drept cauză probabilă un scurtcircuit, potrivit Agerpres.

Tragedie la Comănești. Un bărbat de 58 de ani a murit într-un incendiu, două femei au ajuns la spital - Shutterstock

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău, bărbatul a fost găsit decedat de către echipajele de pompierii care au fost trimise la faţa locului.

"Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă şi spumă (ASAS) din cadrul Gărzii de Intervenţie Comăneşti, o autospecială de stingere cu apă şi spumă de la Punctul de Lucru Brusturoasa, o autofreză multifuncţională (AFZM) din cadrul Detaşamentului de Pompieri Moineşti, un echipaj SMURD şi o ambulanţă de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bacău'', au transmis reprezentanţii ISU.

Două femei au suferit atacuri de panică şi au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

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Un bărbat în vârstă de aproximativ 58 de ani a fost găsit decedat în locuinţă.

Au fost afectate casa de locuit pe o suprafaţă de circa 80 de metri pătraţi şi o anexă gospodărească.