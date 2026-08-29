Au trecut 115 zile de când nu avem un guvern cu puteri depline. Preşedintele Nicuşor Dan pare să mai facă o încercare de rezolvare a blocajului instituţional pe care l-a generat demiterea cabinetului Bolojan.

Săptămâna viitoare, preşedintele Nicuşor Dan ar putea desemna un nou premier. Iar surse politice spun că Eugen Tomac ar putea fi alesul. Asta după ce, la prima nominalizare, Tomac și-a depus mandatul și nu a mai ajuns la votul din Parlament. În cărți pentru poziția de Prim Ministru rămân și liderul PSD, Sorin Grindeanu, dar și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Președintele va relua negocierile cu partidele pe 1 septembrie, iar de această dată, am putea avea un Guvern politic, controlat de PSD. Un astfel de Cabinet ar fi votat și de UDMR, spun surse politice, iar maghiarii ar putea avea câteva ministere în noul Guvern.Acum, dacă ne referim la formula politică, un Guvern dominat de PSD ar putea fi votat și de tabăra anti-Bolojan din PNL.

În acest caz, liberalii din această facțiune s-ar alege și ei cu câteva ministere. Alte voturi ar putea veni de la Minoritățile naționale, dar și de la grupurile suveraniste PACE și UpR. Iar în caz de avarie, noul Guvern ar fi votat și de unii parlamentari din AUR, chiar dacă partidul lui Simion nu va intra la guvernare.

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Surse Observator spun că președintele Nicușor Dan ar vrea să-și impună favoriții la Ministerul Apărării și Ministerul de Externe, dar numele ar trebui agreate de social-democrați.

De cealaltă parte, PNL și USR au anunțat că nu vor vota, în niciun caz, un Cabinet dominat de PSD. În acest caz, cele două partide vor intra în Opoziție, alături de AUR. Astfel, noul Guvern ar putea fi instalat până la jumătatea lunii septembrie.