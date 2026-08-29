Motivul pentru care un tânăr de 21 de ani din Dâmboviţa a fost bătut cu bâtele. Agresor de 17 ani, arestat

Incident violent filmat într-o parcare din Gura Ocniţei, Dâmboviţa: trei persoane, printre care un tânăr de 17 ani, au agresat un bărbat de 21 de ani, după un conflict mai vechi. L-au alergat cu bâtele şi l-au lovit puternic atunci când l-au prins, aşa cum se vede din imagini. Pentru fapta lor, cei trei agresori au fost arestaţi pentru 30 de zile.

Adolescentul, împreună cu bărbat de 37 de ani şi o femeie de 34 de ani au fost arestaţi pentru următoarele 30 de zile, după ce au agresat un tânăr de 21 de ani. Incidentul s-a întâmplat comuna Gura Ocniței din judeţul Dâmboviţa.

De la ce a pornit conflictul?

Pe fondul unor neînţelegeri mai vechi între ei, cei trei au decis să îşi facă singuri dreptate într-o parcare. Incidentul a fost suprins de o cameră de supraveghere. Cei trei l-au atacat pe bărbatul de 21 de ani. Victima a reuşit să fugă, iar agresorii au rămas în parcare.

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,,Cercetările efectuate au reliefat faptul că, în cursul zilei de 24 august a.c., în jurul orei 21:15, în timp ce s-ar fi aflat în comuna Gura Ocniței, cei în cauză ar fi agresat fizic și cu un obiect contondent un tânăr, de 21 de ani, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi.'', potrivit unui comunicat al IPJ Dâmboviţa.

Poliţiştii au fost sesizaţi şi i-au prins pe cei care au provocat scandalul. Pe numele lor a fost deschis un dosar penal de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Iniţial, au fost reţinuţi şi apoi au fost prezentaţi în faţa magistraţilor de la Judecătoria Moreni, care a decis să îi aresteze preventiv pe cei trei agresori, printre care şi minorul de 17 ani.