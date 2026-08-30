O explozie puternică i-a scos din case, aseară, pe locatarii unui bloc din Galaţi.

În câteva clipe, un apartament a fost mistuit de flăcări violente. Dar pompierii au intervenit la timp şi au evacuat oamenii din celelalte apartamente. Trei persoane au fost rănite în urma exploziei, iar una dintre ele este in stare gravă.

Victima a fost găsită inconştientă, cu arsuri pe aproape tot corpul. A fost intubată şi dusă de urgenţă la spital. În cele din urmă, pompierii au reuşit să stingă flăcările care ameninţau să se extindă. Explozia ar fi fost provocată de o acumulare de gaze de la o butelie.