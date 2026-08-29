Un grav accident s-a produs sâmbătă după-amiază în localitatea Vlădești, din județul Argeș. Un bărbat în vârstă de aproximativ 58 de ani și-a pierdut viața, iar un tânăr de circa 23 de ani a fost rănit, potrivit ISU Argeș.

Accident mortal cu ATV-ul în Argeș. Un bărbat de 58 de ani a murit după ce s-a răsturnat într-un pârâu - ISU Argeş

Cei doi se aflau pe un ATV și se deplasau într-o zonă împădurită. La un moment dat, pe o porțiune în pantă, conducătorul vehiculului, un bărbat de 58 de ani din București, ar fi pierdut controlul direcției de mers, iar ATV-ul s-a răsturnat într-un pârâu.

La fața locului au intervenit echipaje de salvare. În cazul bărbatului de 58 de ani, cadrele medicale nu au mai putut face nimic și au constatat decesul.

Pasagerul, un tânăr de aproximativ 23 de ani, era conștient și cooperant. Acesta a suferit leziuni ușoare, a primit îngrijiri la fața locului și a fost ulterior transportat la spital pentru investigații și tratament.

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Pompierii au intervenit și pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor.

Polițiștii au deschis o anchetă și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.