Observator » Evenimente » A fost din nou alertă pe litoral. Încă un fragment, găsit pe stabilopozii de pe plaja Modern

A fost din nou alertă pe litoral. Încă un fragment, găsit pe stabilopozii de pe plaja Modern

Galerie (2)
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Cristina Niță | Timp citire: 1 minut
Publicat la 30.08.2026, 07:17 | Modificat la 30.08.2026, 08:03

Aproape că nu este zi fără drone pe litoral. Aseară, o nouă descoperire a pus autorităţile constănţene în alertă.

De această dată, fragmentul a fost găsit pe stabilopozii de pe plaja Modern. Însă nu era deloc clar dacă obiectul adus la mal este doar o bucată de aparat sau poate ascunde un pericol mai mare.

Se credea în primă fază că este încărcat cu exploziv şi s-ar putea detona în orice moment. Aşa că a fost o adevărată desfăşurare de forţe. Zona a fost securizată, iar la faţa locului au ajuns pompieri, poliţişti, specialişti, inclusiv o autospecială CBRN.

Au scăpat însă. Fragmentul nu avea material exploziv, dar a fost preluat de ofiţerii Gărzii de Coastă pentru verificări. Vorbim deja despre al treilea fragment de dronă descoperit într-o singură zi pe plajele litoralului.

Articolul continuă după reclamă

Aşa că autoritățile le cer turiştilor să nu atingă şi să nu mute obiectele suspecte. Anunţaţi salvamarii sau sunaţi la 112.

Cristina Niță
Cristina Niță
Like
drona atac drone litoral marea neagra
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.