A fost din nou alertă pe litoral. Încă un fragment, găsit pe stabilopozii de pe plaja Modern

Aproape că nu este zi fără drone pe litoral. Aseară, o nouă descoperire a pus autorităţile constănţene în alertă.

De această dată, fragmentul a fost găsit pe stabilopozii de pe plaja Modern. Însă nu era deloc clar dacă obiectul adus la mal este doar o bucată de aparat sau poate ascunde un pericol mai mare.

Se credea în primă fază că este încărcat cu exploziv şi s-ar putea detona în orice moment. Aşa că a fost o adevărată desfăşurare de forţe. Zona a fost securizată, iar la faţa locului au ajuns pompieri, poliţişti, specialişti, inclusiv o autospecială CBRN.

Au scăpat însă. Fragmentul nu avea material exploziv, dar a fost preluat de ofiţerii Gărzii de Coastă pentru verificări. Vorbim deja despre al treilea fragment de dronă descoperit într-o singură zi pe plajele litoralului.

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Aşa că autoritățile le cer turiştilor să nu atingă şi să nu mute obiectele suspecte. Anunţaţi salvamarii sau sunaţi la 112.