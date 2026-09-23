În timp ce unii încearcă să nu mai risipească, alții fac afaceri uriașe tocmai din ascunderea ilegală a resturilor. Niște depozite pline de deşeuri au fost descoperite ieri după-amiază la Braşov. Acestea erau depozitate, în mod ilegal, într-o hală a unei foste uzine de camioane.

Acțiunea a început la o hală de pe platforma fostei uzine Roman, din Brașov. Anchetatorii au descoperit cantități uriașe de deșeuri, de la materiale plastice, hârtie și fier, până la cantități mari de deșeuri periculoase, uleiuri și vopsele, care au un regim special de transport, depozitare și neutralizare.

În mod sigur, nu în astfel de condiții, în mijlocul unei hale dezafectate, în care pe vremuri se fabricau piese auto. Până acum, anchetatorii au stabilit că deșeurile provin atât din activitatea proprie a agentului economic care folosește hala, cât și din activitatea altor agenți economici.

Acțiunea este în curs de desfășurare. Ancheta este desfășurată de polițiști de la Secția Regională de Poliție Transporturi Brașov și de magistrații de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

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La fața locului au fost și reprezentanții Gărzii de Mediu. Instituțiile implicate se ocupă de inventarierea deșeurilor și trebuie să stabilească modul în care acestea au ajuns acolo, precum și cine trebuie să răspundă pentru această ilegalitate.